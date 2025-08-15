この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「成績が1や2の子に『勉強しなさい』は逆効果！“そもそも効果がないからやめた方がいい”と本音激白

【徹底解説】成績が1や2しか取れない子に「勉強しなさい」は逆効果？親が我慢すべき本当の理由――思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、子どもの成績と親の声かけの関係についてYouTube動画で徹底解説した。



動画の冒頭で道山氏は、「成績が1か2しかない子に勉強しなさいと言いたくなるけど、我慢した方がいいのか？」というYouTube視聴者からの悩み相談を紹介。その上で、「勉強しなさいと言えばお子さんは勉強しますでしょうか？」と親の心情に寄り添いながら、「我慢すべきかどうかの話ではなく、そもそも効果がないからやめた方がいい」とバッサリ明言した。



道山氏曰く、低学年のうちは親の「勉強しなさい」が効果を持つケースもあるが、「高学年になるとやらなくなるどころか反発もしてしまう」と警鐘を鳴らす。「95%の家庭は親子関係がそこまで良好ということもなく、勉強しなさいと言い続けるとむしろ逆効果」と指摘。「もし親御さんの中で“いや、うちの子には通じるはず”と思う場合は、しばらく言い続けてみてください。それでやるなら続けてもOK」とリアルなアドバイスも添えた。



では具体的にどのように子どもをサポートすべきか。道山氏は効果的なサポートの3ステップを提案。第一に「愛情ボロメーターアップ」とし、「まず子供に愛情が的確に届くよう、子どもの求めていることをできる限りやってあげてほしい」と説明。次に「動機づけ」では、ご褒美作戦や心から行きたい進路探しなどを活用し、「子どもが自然と勉強したいと思える環境づくりが重要」と話す。三つ目は「脇役サポート」。「子どもが自分から助けを求めてきたときだけ手伝い、マンツーマンや個別指導塾の活用も大いにあり」と、自主性を重んじるサポートを勧めた。



また、成績がオール1や2という状況の子には、「まずは教科書をマスターし、次に学校の問題集の基本問題、その後は応用問題に取り組む3ステップで“オール3”を目指すべき」と具体的な学習指南も展開。「わからない問題を誰かがサポートしてあげることが大事。解説が読めればできると思い込まず、“できない子の気持ち”に寄り添ってほしい」と訴える場面も。



最後に道山氏は「このチャンネルでは、思春期の子どもがいるお父さんお母さんたち向けに幅広いお悩みにお答えしています。どしどし相談を寄せてください」とチャンネル視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。