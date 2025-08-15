この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【大損確定!?】絶対買ってはいけないコインの特徴 5選 ｜コインディーラーがなかなか教えてくれない『コインを手に入れる時の極意』を店主渡辺がこっそり教えます！」と題し、投資家やコレクターが後悔しないためのコイン選びの極意を公開した。



動画冒頭で渡辺氏は「あなたがコインを買う理由って何ですか？」と問いかけ、「単純に自分が好きなコインをテーマに沿って集めるコレクション目的の方もいれば、資産防衛や投資目的の方もいる」と分析。どちらか一方だけという人は少なく、両方の目的を持ちグラデーションで考えるファンが多いとした上で、「純粋に好きなコインを買うのが大原則」と持論を語る。



本編では「買ってはいけないコインの特徴」を5つに分けて詳細に解説。第1に「相場から極端に高いコイン」は「入り口で失敗してしまったら出口がかなり難しい」「いかに安く仕入れ高く売るかが投資のビギナーにとって一番大事」と述べ、インターネットで相場を確認する重要性を強調した。さらにプロのディーラーから購入する場合は専門的な知識やコネクションが価格に反映される点も注意喚起。「我々も生活していかなきゃいけないので、もし我々のようなディーラーから買う場合は、オークションの価格よりもやや高いぐらいになる」ことを理解して欲しいと語った。



第2のポイントとして「スラブに入っていない（裸の）コインは、フェイクの見抜きが難しいため初心者にはおすすめできない」とし、「最近ではディーラーですら見抜けないぐらい精巧な偽物が出ている」と警鐘。「プロじゃない人から買う場合は、万一偽物だった場合返金してもらえるか必ず確認してほしい。そこでドギマギしたら怪しいからやめましょう」と具体的な対策も伝えた。



また、第3には「過去の履歴が少ないコインは、価格の予測が難しくリスクが高い」とし、「たった一回のオークション価格を真に受けて高値で掴むのは危険」と投資家心理をくすぐる点を指摘。第4には「低価格のコインは価格が動きづらく、値上がり益を狙いにくい」「予算が許すなら単価の高いコイン一点狙いがおすすめ」と述べ、より高価なコインにはオークションでの扱いや優遇手数料など“売り時のメリット”があると示唆した。



さらに、「相対的に鑑定のポジションが良くないコイン」にも言及。「将来的な値上がりを期待する場合はトップグレードを狙いたい。特に上位20～30％の高グレードコインをゲットするのが理想」と自身の見解を披露した。動画の最後では「これから初めてコインを買おうとしている方、ぜひ参考にしてみてください。」と締めくくった。