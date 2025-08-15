STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼ÐÎ¤Ä®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î20ÂåÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç8·î15Æü¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½ê»ýÉÊ¤Ê¤É¤«¤é°äÂÎ¤Ï°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Íå±±³Ù¤Ç¤Ï8·î14Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÅÐ»³µÒ¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡ÖÍ§¿Í¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í§¿Í¤È2¿Í¤ÇÆþ»³¤·¤¿20ÂåÃËÀ­¤¬¡¢²¼»³Ãæ¤ËÉ¸¹â550¥áー¥È¥ëÉÕ¶á¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÈÍ§¿Í¤ÏÅö»þ¡¢200¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ­¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿Í§¿Í¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤È³ÊÆ®¤¹¤ëÃËÀ­¤òÈ¯¸«¡£

Í§¿Í¤¬¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¶á¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤Ïé®¤ÎÃæ¤Ë°ú¤­¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

15Æü¤ÎÁÜº÷¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½êÉÕ¶á¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Î¿Æ»Ò3Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤äºâÉÛ¡¢ÇË¤ì¤¿¥º¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ÂÈÝÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¼ùÌÚ¤äÃÏÌÌ¤Ë°ú¤­¤º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ìº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£