社労士・たかこ先生「iPhone17も助成金で買える時代」驚きの助成金活用法を指南
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画タイトル「【経営者必見】20万円のスマホが実質5万円で買える理由を解説します」では、社労士のたかこ先生が登場。経営者や個人事業主が見落としがちな「スマホの助成金活用法」について詳しく語った。
冒頭でたかこ先生は「スマホは助成金対象にならないと思い込んでいる経営者の方が多いのよね」と指摘。その上で、「20万円のスマホが75%、80%の金額で購入可能だからね」と経費節減のチャンスが意外と知られていない現状を明かした。「申請のコツや注意点も載ってるから」と、過去に出版した本の一読も勧める場面も。
スマートフォンが助成金の対象になる例として「業務で使うスマホであればOK。個人事業主でももちろんOKよ」と強調。「業務改善助成金」がその正体で、今年は最低賃金の大幅アップもあり、利用する企業が殺到しているという。
コースごとの助成内容についても、「90円コースで1人昇給させれば、170万円まで上限が上がる。20万円のスマホなら11台買える」と、具体的な計算例も交えて分かりやすく説明。「助成金の上限枠にはまっていれば、台数は何台でも対象になる」と話し、用途の幅広さにも触れた。
申請の要件としては「最低賃金プラス50円以内の従業員を1人雇用」「昨年比で利益が3％以上下がっている月がある」「原材料費や光熱費の高騰、人件費増など物価高騰の影響が理由になりやすい」といったポイントを解説。
また、「スマホを対象にするなら申請前に計画書が必要」「新規購入が条件で、見積もりも2社以上必要」など、具体的な手続きや注意点も列挙。「業務用であれば高額スマホもOK。動画編集など用途が明確なら大容量モデルも対象」と臨機応変な対応ができることを伝えた。
さらに「初めてでも安心して助成金を申請できる“チェックリスト”も用意。LINEでキーワード『スマホ』を送信すると資料を特典として受け取れる」と、実務的なサポートも充実していることをアピール。「助成金は計画的に。今雇って来年対象にすることもできる」と早めの準備を促した。
動画終盤では「スマホが業務改善助成金で対象になるためには、特例要件に該当する必要がある。複雑に考えず、直近3カ月の利益や雇用状況を見直してみて」と呼びかけ、「このチャンネルでは引き続き経営や労務、お金の役立つ情報を配信していきます」と今後の発信にも意欲を示して、動画を締めくくった。
チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。