木村拓哉主演映画『教場 III』(仮)スーパーティザー映像解禁！「君にはここを辞めてもらう。」

木村拓哉主演のドラマシリーズ『教場』が、2026年にシリーズ史上初となる＜映画＞として公開。このたび歴代の名セリフと名場面が詰め込まれたスーパーティザー映像＆チラシビジュアル解禁された。

■『教場』シリーズとは

その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた、長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。＜未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」＞で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親（かざま きみちか）と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破、2020年には主演に木村拓哉を迎えたSPドラマ『教場』が放送され、大きな話題となった。

白髪まじりの髪型で右目が義眼というインパクトの強いビジュアルと、適性がないと感じた者には容赦なく退校届を突き付けて無慈悲に決断を迫るという厳しい風間の姿は、従来の木村拓哉のイメージを大きく覆しつつも、熱狂的な『教場』ファンを生み出し、次々と映像化。2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場 II』が、2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親 ―教場0―』が放送されるなど、大人気シリーズとなった。

■「従わないならここから出ていってもらう」「おい、クズ！」「なぜそこまで歪んだ」

そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち『教場』シリーズの集大成となるプロジェクトが始動。主演：木村拓哉×監督：中江功×脚本：君塚良一のゴールデントリオが再集結し、2026年に映画『教場 III』が公開される。

そしてこのたび『教場』映画プロジェクトの第二報としてスーパーティザー映像が解禁。壮絶な過去を背負った風間公親（連続ドラマ『風間公親 ―教場0―』）が警察学校の教官となり（SPドラマ『教場』『教場 II』）、様々な疑念や葛藤を持つ生徒たちに浴びせてきた風間の名セリフをふんだんに盛り込んだスーパーティザー映像となっており「従わないならここから出ていってもらう」「おい、クズ！」「なぜそこまで歪んだ」といった風間教官の容赦のないまっすぐな言葉の数々と、それぞれのドラマの名場面が折り重なるように映し出され、そして最後には「君にはここを辞めてもらう」と風間教官が鋭い眼差しで「退校届」を突きつける、緊迫感溢れる30秒映像が完成した。

■緊迫感溢れる30秒スーパーティザー映像

■「退校届」をリアルに再現したチラシも登場！

さらに、風間教官がファイルにいつも保管していて、数々の生徒へ突き付けてきた「退校届」をリアルに再現したチラシが、8月15日より全国の劇場にて掲出開始。

「退校届」の裏面には「君にはここを辞めてもらう。いつにする？ 明日か明後日か、なんなら、今でもいい。」という生徒たちが退校届を渡されるときに問われる、風間教官の最も印象的なセリフが記されており、インパクトの強いチラシとなっている。

長年愛されてきた『教場』の世界観を存分に味わうことができるスーパーティザー映像とチラシビジュアルが解禁されたことで、最新作ではどんな秘密を抱えた生徒たちが登場し、風間教官はどのようにして見抜き、どんな言葉を突き付けるのか…。ますます期待が高まる。

※メイン写真は、スーパーティザーチラシ（裏）

■映画情報

『教場 III』(仮)

2026年公開

出演：木村拓哉 他

原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場2』（小学館刊）

脚本：君塚良一

監督：中江功

