不動産紹介YouTubeチャンネルで人気のゆっくり不動産さんが、「【不動産ではなく動産?!】鉄道高架下にあるタイニーハウスを内見！」と題した動画を紹介。今回は神奈川県横浜市の日ノ出町エリアに新たに誕生した、鉄道高架下のタイニーハウスを内見し、その斬新な暮らしの提案について深く語った。



動画冒頭、ゆっくり不動産さんは、本日内見するタイニーハウスに対して「高架下の新しい可能性を見られるかと思うと、楽しみでなりません」と期待を隠せない様子。



今回、企画・開発を手掛けたのは、個性的な物件づくりで評判のクリエイティブ集団・YADOKARIさんと京急電鉄のタッグ。約500平米という高架下スペースを活用し、港未来まで徒歩圏という好立地で、まるで海外のようなタイニーハウスを実現した。内見した物件は最大4人まで宿泊でき、ダブルベッドやミニマルなキッチン、選び抜かれたアメニティなど、居心地の良さとデザイン性を両立。「ここに友達同士で泊まったら…楽しそう」「めっちゃ楽しそう…すごくいい旅の思い出になりそう」と絶賛する場面も。



さらに、騒音対策にも注目し「ガード下でも騒音レベルが図書館並の46dB」「さすがYADOKARIさん。見た目のキュートさだけでなく、居心地の良さがちゃんと備わっていました」と断熱・防音対策に驚きを見せた。



物件に併設されたカフェスペースでは「地域のお店とコラボしたオーガニック野菜のメニュー」「アメニティも自然素材にこだわりゴミが出にくい設計」などサステナブルな工夫を紹介。その運営コンセプトについても「Enjoy Your Choice！暮らしの選択をもっと楽しく、をテーマに活気を取り戻そう」というYADOKARIさんの思いに共感を寄せた。



最後は「タイニーハウスはちょっとした隙間の土地を使うことにも向いているし、今後は不動産ではなく、動産に住む選択肢が少しずつ広まっていくのかもしれませんね」と、未来の暮らしや住まい方への独自の見解で動画を締めくくった。



「今回は今まで内見したことがない、変わり種物件が見れて幸せでした」と語り、今後も個性的な物件を積極的に紹介していく意気込みも見せている。