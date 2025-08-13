ポイントは「ゆれ感」華やかなのに気張って見えない「ゆるくてキレイなリネンの服」

ナチュラル素材の心地よさはそのまま、ONの日にも対応するきちんと感は求めたいから。ラクすることが目的ではなく正す服としてキレイに着られる、リネンアイテムをラインアップ。







リゾートムードに傾かない「映える色のワンピース」



たっぷりと広がるシルエットに開放感を高める深いVネック。優雅なリネンワンピースは、あえて華やかな色でとり込むと、ナチュラルな雰囲気にとどまらずオケージョンにも似合うルックスに。







ピンクの中でも深い色を選びドレスライクな1枚を大人っぽく

ピンクリネンワンピース／プルミエ アロンディスモン 黒バッグ／イヌエ、ピンクサンダル／ネブローニ（ともにプルミエ アロンディスモン） ゴールドイヤカフ、〈左手中指〉ゴールドリン／ともにJouete 〈右手薬指〉ストーンリング、ゴールドバングル／ともにマリハ

胸下に切り替えがあることで、体のラインをひろわず腰位置を高く見せられる。リネンの適度なハリ感を生かした首まわりのギャザーデザインがゆったりとしたフォルムをシャープにキレよく調整。







自然と目がいく「かさっとした赤のワンピース」

赤タックフレアワンピース／サヤカ デイヴィス（ショールーム セッション） ベージュパンプス／FABIO RUSCONI（伊勢丹新宿本店 本館2階 婦人靴）

涼し気なリネン素材のワンピース。ナチュラルな風合いが赤の発色を適度に抑え、悪目立ちしないけれど目で追ってしまうような絶妙な色合いに。胸下すぐの切り替えラインのおかげで、自然と脚が長く見えるスタイルアップも担うデザイン。色みに強さがあるぶん、広がりのないコクーンシルエットでシックな見た目に。立体的なタックは全体に抑揚をつけるとともに、腰まわりのハリをごまかす役割も。







