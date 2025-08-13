日清製粉ウェルナがお馴染みのHR投稿

【MLB】エンゼルス 7ー6 エンゼルス（日本時間13日・アナハイム）

わずか5分での超速投稿となった。ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦で同点の9回に、一時勝ち越しとなる43号ソロを放った。4試合連発の衝撃弾からわずか5分後、お馴染みの日本企業が祝福投稿した。

5-5の同点で迎えた9回、相手の守護神ジャンセンから豪快な右越え弾。打った瞬間にバットフリップからの確信歩き。雄叫びをあげる姿に古巣の本拠地は熱狂に包まれた。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿。すっかりファンの間でもお馴染みとなっている。

「まさかの4試合連続やったーーーー 勝ち越しホームランで大盛り上がりです」と投稿。43枚積み上がったパンケーキタワー。頂上にはナポリタンと思われるミールが乗せられ、お子様ランチのような赤い旗が立てられており、インパクト抜群の祝福投稿となった。（Full-Count編集部）