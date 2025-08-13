「Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46 ABL EX AM)【Amazon.co.jp限定】」

Amazonは、ダイソンのコードレス掃除機をセール価格で販売している。セール期間は8月26日23時59分まで。

今回、2つのクリーナーヘッドを搭載した「Dyson V12 Detect Slim Absolute」、小型・軽量ながら、パワフルでバランスに優れた「Dyson Digital Slim Origin」、ダイソン デジタルモーター V8搭載「Dyson V8 Slim Fluffy」がセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46 ABL EX AM)【Amazon.co.jp限定】

2つのクリーナーヘッドを搭載。Fluffy Opticクリーナーヘッドは見えないホコリを可視化し、取り逃しを防ぐ。また、Motorbarクリーナーヘッドは自動で毛絡みを解消し、カーペットやフローリング、畳など、さまざまな床タイプを掃除できる。

また、吸引口に設置されたピエゾセンサーが、連続してゴミの量やサイズを検知して、吸引力を自動で調整。吸引したゴミを計測、サイズごとに分類し、その結果を液晶ディスプレイにリアルタイムに表示する。さらに、現在の吸引モードや秒単位の残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にする。

Dyson Digital Slim Origin(SV18 FF OR2 AM)

小型、軽量のモーターを搭載し、パワフルな吸引力を実現。Slim Fluffyクリーナーヘッドは、内部にモーターを搭載しており、ブラシバーの端から端まで万遍なくゴミをかき出し、 壁際のゴミまで除去する。

また、現在の吸引モードや秒単位の残りの運転時間を表示する液晶ディスプレイを搭載。フィルターのメンテナンス時期や、異物の詰まりなどのトラブルもわかる。

Dyson V8 Slim Fluffy(SV10K EXT BK)

ダイソン デジタルモーター V8を搭載。毎分最大107,000回転し、パワフルな吸引力を生み出す。また、航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除く。