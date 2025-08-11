Instagramに投稿されたのは、寝ているワンコの鼻先にオヤツを置いたらどうなるのかを検証した時の様子です。すぐに目を覚まして、オヤツを食べ始めるかと思いきや…？

投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破し、ワンコの可愛い反応と予想外の結末が多くの人に笑顔を届けてくれています。

【動画：寝ている犬の鼻先にオヤツを置いてみた→すぐに起きるかと思ったら…まさかの『意外すぎる行動』】

寝ているワンコの鼻先にオヤツを置いたら？

この日、ペキニーズの「とうふ」くんは、すやすやと気持ち良さそうに眠っていたそう。飼い主さんは「寝ている時にオヤツをあげたら、目を覚まして食べるまでにどれくらい時間がかかるんだろう？」と気になって、寝起き早食い選手権を開催することに。

さっそく寝ているとうふくんの鼻先に、そっとオヤツを置いてみると…？

最初は無反応だったとうふくんですが、数秒後にピクッとまぶたが動いたそう。そして片方のお目目を薄っすら開けたり閉じたりしていたかと思うと、今度はお鼻とお口をもごもご…。

しかし一向にオヤツを食べ始める気配がないので、目の前にオヤツがあることに気づいているのかどうかは微妙なところだったとか。

ワンコの反応が可愛すぎる

とうふくんはまだ半分寝ている状態のようなので、飼い主さんはもう少しオヤツをお鼻に近づけて、起きるかどうか試してみたそう。するとオヤツの香りがダイレクトに届いたようで、とうふくんのお鼻の動きが激しくなったとか。

どうやら夢の中でオヤツの匂いを一生懸命嗅いでいるようです。可愛すぎる反応に、思わず頬が緩みます。

これだけオヤツの匂いに反応しているのだから、そろそろ目を覚ますはず。…と思いきや、とうふくんはひたすらお鼻をピクピクさせているだけで、なかなか起きなかったそうです。すぐそこにオヤツがあるのに起きないなんて、よほど眠いのでしょうか。

予想外の結末

しばらく様子を見ているうちに、とうふくんのお目目が薄っすら開いたので、「起きるのか！？」と期待する飼い主さん。ところがとうふくんは再び目を閉じると、なぜかお耳だけピコピコと動かして、そのまま夢の中へと戻っていってしまったそう。

結局、最後までとうふくんが起きなかったので、せっかく開催された寝起き早食い選手権は、記録なしという結果に終わってしまったのでした…。もしかしたらとうふくんは夢の中でお腹いっぱいオヤツを食べて、満足してしまったのかもしれませんね。

とうふくんの反応と予想外の結末には、「起きへんのかーいｗ」「まさかの記録なしｗ」「食い気より眠気が勝ってしまったｗ」「寝顔もお鼻がヒクヒクしてるのも可愛い」「良い匂いの中、おやつの夢を見てらっしゃいますね」といったコメントが寄せられています。

とうふくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「toufukun_pe」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「toufukun_pe」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。