¾åÈ¾¿È¥Ç¥Ö¤ò·âÂà¡ª£±Æü10²ó¡Ú¤ªÊ¢¡õÆó¤ÎÏÓ¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
ÇöÃå¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤ÈÆó¤ÎÏÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¾åÈ¾¿È°ú¤Äù¤á¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡Û¤Ï¡¢ÏÓ¤Î¶ÚÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤â¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
🌼¤ªÊ¢¤Ý¤Ã¤³¤êÂ´¶È¤Ø¡ª£±Æü30ÉÃ¡ÚÊ¢¶Ú¡ßÂÎ´´¤ò°ìµ¤¤ËÃÃ¤¨¤ë¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
¡Ê£±¡Ë¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¡¢Æ¬¤«¤é¤Ò¤¶¤Þ¤Ç¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¸ª¤Î¿¿²£¤ËÃÖ¤¯
¡Ê£³¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¸¤ò¶Ê¤²¤Æ¾åÈ¾¿È¤ò¡Ê£±¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¡¡¢¨Â©¤òÅÇ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ªÊ¢¤ò¹Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê10²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ÂÁ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¹ø°ÌÃÖ¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢Æ¬¤«¤é¤Ò¤¶¤Þ¤Ç°ìÄ¾Àþ¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¼ÂÁ©Ãæ¤ÏÂÎÁ´ÂÎ¤ò¾²¤ËÃå¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î£²¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§KANA¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä