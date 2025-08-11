「全力で夏休み」の効果てきめん！黄金世代の26歳が逆転のツアー通算3勝目 クルーザー上での大胆“セクシーショット”も話題に
逆転でツアー通算3勝目を飾った河本結(C)Getty Images
女子ゴルフの国内ツアー「北海道meijiカップ」（北海道・札幌国際CC島松C）の最終日が8月10日に行われ、8位から出た河本結が4打差を逆転。通算9アンダーで、約1年ぶりの通算3勝目を飾った。
【写真】リアルマーメイド！河本結の白い水着ショットをチェック
河本は1イーグル、3バーディー、1ボギーの「68」をマーク。15番で会心のイーグルを奪い、上がり3ホールをパープレーでまとめた。
苦しい日々を乗り越えた。連戦の疲れからコンディション不良に陥り、7月の「資生堂・JALレディス」、「ミネベアミツミレディス」と2週連続で途中棄権。その後、2大会の参戦を挟み、出場権のあった海外メジャーのAIG全英女子オープンは回避。先週のオープンウィークは「全力で夏休みしました」とSNSを通じて、打ち明けていた。
プロ8年目での「はじめての夏休み」は、出身地である愛媛・松山市の道後温泉の写真を投稿するなど、英気を養った。また、クルーザー上で、白い水着姿でリフレッシュする大胆な“セクシーショット”も披露し、ファンの間では大きな話題になっていた。
「会いたい方に会えて、見たい景色を見れて、行きたいところに行けて、ほんっとに幸せな夏休みでした 仕事の人生も、私の人生も 全力でたのしむっ！！」。Xでつづった通り、心身ともに充電できた黄金世代の26歳は、その効果を勝負所で発揮した。
河本は試合後、自身のインスタグラムを更新。「優勝することができました たくさんの応援、ありがとうございました みなさんのご声援が力になりました」とファンへの感謝を記した。
続けて「また来週からも試合は続くので、ゴルフとしっかり向き合って準備してまいります 毎週素晴らしいコンディションで戦える環境に、心から感謝します」と連戦への覚悟、周囲のサポートへの敬意を示した。
そして、最後は「天国のおじいちゃん、ありがとう️」と結び、今年3月に亡くなったことを明かしていた祖父に勝利の報告を捧げた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]