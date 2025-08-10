¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ûmeshimase¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç³ð¤¨¤ë¶Ë¾å¤ÎÌþ¤·»þ´Ö
»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë°é»ù¡Ä1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ºî¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¡Ømeshimase¡Ê¥á¥·¥Þ¥»¡Ë¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥¨¥×¥½¥à¥½¥ë¥È¤ä¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤êÈþÈ©¤È¤Ý¤«¤Ý¤«È¯´À¤ò³ð¤¨¤ë¡Ömeshimase ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ñ ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¨¥×¥½¥à¥½¥ë¥È¡ß¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥àÇÛ¹ç
meshimase ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ñ ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§3²óÊ¬¡¦990±ß(ÀÇ¹þ)
ÃíÌÜ¤Î¡Ömeshimase ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ñ ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ß¥Í¥é¥ëÀ®Ê¬¡¦¥¨¥×¥½¥à¥½¥ë¥È4¤È¡¢È¯´À1¤òÂ¥¤¹¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à5¤òÇÛ¹ç¤·¤¿½ÅÃº»À3¥¿¥¤¥×¡£
¤ªÅò¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢1Æü¤ÎÈè¤ì¤ò¤Õ¤ï¤ê¤È¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ç15Ê¬°Ê¾å¤ÎÆþÍá¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
*1 ÆþÍá¤Ë¤è¤ë
*3 Ãº»À¿åÁÇNa[È¯Ë¢´ðºÞ]
*4 Î²»ÀMg[ÊÝ¼¾À®Ê¬]
ÈþÈ©¤â³ð¤¨¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬Æþ¤ê
¤¿¤À²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥íー¥º¥Þ¥êーÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈ©¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ë♡¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¥¢¤¬¼«Âð¤Ç³ð¤¦¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
*6 ÊÝ¼¾À®Ê¬
¹á¤ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢Ìþ¤·¤Î¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à
¹á¤ê¤â¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¡£¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¥à¤Î¹á¤ê¡×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î´Å¤µ¤È´»µÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¿´¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯Á°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Ë»¤·¤¤½÷À¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ìþ¤·¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò♡
¡Ømeshimase ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Ñ ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Îº£¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤³¤í¤âÂÎ¤â¤æ¤ë¤à¥¹¥Ñµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£Æü¤ÎÈè¤ì¤Ïº£Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÌþ¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ò¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦♡