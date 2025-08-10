あきらめたらそこでJ２降格。マリノス主将の覚悟「ギブアップだけは絶対にない」「土俵際。目の前の試合で３Pを取っていくしか道はない」

あきらめたらそこでJ２降格。マリノス主将の覚悟「ギブアップだけは絶対にない」「土俵際。目の前の試合で３Pを取っていくしか道はない」