あきらめたらそこでJ２降格。マリノス主将の覚悟「ギブアップだけは絶対にない」「土俵際。目の前の試合で３Pを取っていくしか道はない」
［J１第25節］東京V １−０ 横浜FM／８月９日／味の素スタジアム
18位に沈む横浜F・マリノスが８月９日、16位の東京ヴェルディと敵地で対戦。勝てば10日に今節を戦う湘南ベルマーレを抜いて17位に浮上し、暫定で降格圏を脱出したものの、62分に谷口栄斗に奪われた一発に泣き、接戦を落とした。
試合後、最後に報道陣の前に姿を見せたキャプテンの喜田拓也は、「悔しいし、勝つには足りなかった」と無念さを露わに。今後、勝点３を積み重ねていくために、かの有名なフレーズ「あきらめたらそこで試合終了」とばかりに、改めて力強い決意を示した。
「折れずにひた向きにやり続けること。ここで下を向いて折れてしまえば、自分たちからギブアップすることになる。それだけは絶対にない。どちらにせよ、自分たちは土俵際だっていうのは変わらないので、もちろん危機感を持っている。目の前の試合でスリーポイントを取っていくしか道はないので、次の試合、それを達成するべく準備するしかない」
CKの数は自分たちが４本に留まったのに対し、ヴェルディはなんと15本。また、失点もゴール前で与えたFKからだった。下部組織からマリノス一筋で、骨の髄までトリコールの30歳は具体的な改善点として、こうも伝えた。
「そもそもセットプレーの数が多いのは反省点。やむを得ないものもあるけど、自分たちのプレー次第で確実に何本かは減らせるのは間違いない。そこはチームとして改善しないといけない」
数年前までは、ある種“横綱相撲”を取っていた名門は今、土俵際にいる。喜田が以前口にしたように、「這いつくばってでも」J１に踏みとどまれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】守備対応はどうだったのか。ヴェルディ谷口栄斗に許したヘッド弾
18位に沈む横浜F・マリノスが８月９日、16位の東京ヴェルディと敵地で対戦。勝てば10日に今節を戦う湘南ベルマーレを抜いて17位に浮上し、暫定で降格圏を脱出したものの、62分に谷口栄斗に奪われた一発に泣き、接戦を落とした。
試合後、最後に報道陣の前に姿を見せたキャプテンの喜田拓也は、「悔しいし、勝つには足りなかった」と無念さを露わに。今後、勝点３を積み重ねていくために、かの有名なフレーズ「あきらめたらそこで試合終了」とばかりに、改めて力強い決意を示した。
CKの数は自分たちが４本に留まったのに対し、ヴェルディはなんと15本。また、失点もゴール前で与えたFKからだった。下部組織からマリノス一筋で、骨の髄までトリコールの30歳は具体的な改善点として、こうも伝えた。
「そもそもセットプレーの数が多いのは反省点。やむを得ないものもあるけど、自分たちのプレー次第で確実に何本かは減らせるのは間違いない。そこはチームとして改善しないといけない」
数年前までは、ある種“横綱相撲”を取っていた名門は今、土俵際にいる。喜田が以前口にしたように、「這いつくばってでも」J１に踏みとどまれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】守備対応はどうだったのか。ヴェルディ谷口栄斗に許したヘッド弾