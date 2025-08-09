ロッテはDeNAに完封負け

ファームでは9日、パ・リーグ主催の6試合が行われた。イースタン・リーグではロッテがDeNAに0-2で敗れた。

ロッテの先発は森遼大朗投手は初回から2死一、二塁と得点圏に走者を許すも、見逃し三振で切り抜ける。4回までは無失点に抑えたが、5回表、先頭に連続四球を与えたところで降板した。5回途中から登板した田中楓基投手はその回を無失点に抑えるも、回またぎの6回、安打と四球で無死一、二塁とし、自らの失策で1点を先制される。

7回には岩下大輝投手も松尾汐恩捕手の適時打で1点を失った。打線は、序盤から相手先発・竹田祐投手の前にチャンスをつくりながら得点できず。茶谷健太選手が2安打を記録するなど計7安打を放ったが、無得点のまま試合終了した。

楽天はヤマリョースタジアム山形（山形・中山町）で行われたオイシックス戦に3-2で勝利。初回無死一塁から辰見鴻之介内野手の適時三塁打、1死満塁から入江大樹内野手の2点適時打で3点を先制した。先発・古賀康誠投手が8回と2/3を6安打3四球2奪三振2失点の好投。最後は泰勝利投手が締めた。

日本ハムは鎌ケ谷スタジアムで行われた巨人戦に6-5で勝利。打線は初回、先頭・有薗直輝内野手の15号ソロで先制。2回には、柴田獅子投手が二塁打で出塁し、2死三塁から敵失策などで2点を追加すると、有薗に2打席連続となる16号2ランが飛び出し、一挙4点を奪った。

先発・浅利太門投手は2回に長野久義外野手に1号ソロを被弾するなど、5回88球3安打5四球3奪三振2失点で降板した。6-5で迎えた9回は杉浦稔大投手が3者凡退で締め、勝利した。

西武はヤクルトに大勝…鷹はサヨナラで首位浮上

CAR3219フィールドで行われた西武-ヤクルトは、9-3で西武が勝利。先発・與座海人投手は初回、先頭・田中陽翔内野手の2号ソロを浴び、先制を許す。逆転直後にも2被弾を許し、4回6安打無四死球3奪三振3失点でマウンドを降りた。

2番手の糸川亮太投手は、5回から2イニングを無安打無四死球に抑える快投を披露。その好投に応えるように、6回には2死一、二塁からモンテル外野手に逆転の適時三塁打、続く児玉亮涼内野手に適時打が生まれ2点をリードした。8回には山村崇嘉内野手とレアンドロ・セデーニョ内野手が2者連続弾を放つ。9-3で大勝した。

ウエスタン・リーグでは、ほっともっとフィールド神戸でオリックスが0-8で阪神に敗れた。先発・山下舜平大投手は初回、1死一、三塁から糸原健斗内野手の適時二塁打で先制される。なおも死球で満塁にピンチを広げると、内野ゴロ、渡邉諒内野手の適時打でそれぞれ1点を奪われ、3失点。2回45球3安打3四死球1奪三振3失点で降板した。

2番手・高島泰都投手は3回、失策もあって2死満塁とし、山田脩也内野手の適時打で2点を失うも、以降は2イニングを無失点で抑えた。6回は川瀬堅斗投手がつないだが、7回に4番手・平野佳寿投手が1失点、8回には博志投手が2失点を喫した。打線は8回まで無安打と相手投手陣に苦戦。9回に先頭・野口智哉内野手が安打で出塁する。しかし、後続が倒れてそのまま試合終了となった。

ソフトバンクはタマスタ筑後で行われた中日戦にサヨナラ勝ち。打線は3回、先頭の緒方理貢外野手が安打で出塁し、盗塁で二塁へ。1死から石塚綜一郎捕手の適時二塁打が生まれ、先制に成功した。先発・東浜巨投手は序盤3回を無失点に抑えるも、4回に板山祐太郎外野手の4号ソロを被弾。4回2安打1失点で降板した。

同点のまま9回へ。2死から石塚が三塁打で出塁。笹川吉康外野手は四球で一三塁とすると、秋広優人内野手が右前へ適時打を放ち、試合を決めた。ソフトバンク2軍はウエスタン首位に浮上した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）