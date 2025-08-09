ダニーロ・ゴメスが手術成功を報告

J1アルビレックス新潟に所属するブラジル人MFダニーロ・ゴメスが自身の公式SNSを更新。

手術後の様子を公開したなか、「待ってるよ！」「手術成功してホント良かった」など安堵の声が多く寄せられた。

現在26歳のダニーロは2023年に母国のAAポンチ・プレッタから新潟に加入し初来日。左足のカットインドリブルが特徴的で、右サイドからチャンスを演出してきた。今季は得意のドリブルから衝撃ゴラッソを決めるなど、降格圏に位置する新潟で存在感を放っていた。

しかし、7月5日のリーグ戦第23節・京都サンガF.C.戦でゴールを決めたなかで負傷交代。「右膝前十字靭帯損傷」「外側側副靭帯損傷」「内側半月板損傷」という大怪我で、全治期間は手術後約8〜10か月の見込みとされた。

そのなかでダニーロが手術の成功を公式X（旧ツイッター）で報告。「できるだけ早く復帰して、新潟の仲間たちを助けたい」と病室で様子を伝え、ファン・サポーターにメッセージを発信した。これには「手術成功してホント良かった」「地球の反対側から応援します！」「絶対戻ってきて」「信じて待つのみ」「ひとまず安心」などコメントが寄せられ、ダニーロに多くのエールが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）