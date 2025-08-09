【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月11日〜8月17日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では素直になるのが怖いです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達が荒れたり弱ったりしていきますが、その状況や原因を読み間違えてしまいそうです。一緒になって流されたり、困っている様子に安堵しない方が良いでしょう。仕事や公の場では助けてくれたり励ましてくれる人がいます。嬉しい繋がりですが、あまり同情を引こうとはしないでいましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
「言いたいことを言えない」「取りたい行動が取れない」などが起きます。いつもと違う行動をしてしまったら、自分のイメージなどが下がらないかなどを気にしてしまうでしょう。シングルの方は、自分本位な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに愛されている自信がある時です。
｜時期｜
8月11日 悩みが多い ／ 8月16日 我慢が多い
｜ラッキーアイテム｜
駅
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞