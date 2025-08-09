「お出かけの日」何着る？【しまむら】40・50代が参考にしたい♡「好印象コーデ」

夏のお出かけに"何を着よう？"と悩んだときに頼りになるのが【しまむら】のアイテム。プチプラながらこなれ感があり、品よく着こなせるアイテムは、40・50代の大人女性にぴったりです。今回は、そんな【しまむら】のアイテムを使った、大人のための「好印象コーデ」をインフルエンサーの着こなしからご紹介。週末のお出かけコーデの参考にしてみてください。

上下ゆるめで大人の余裕！ 週末にぴったりのこなれコーデ

ゆったりとしたシルエットが特徴のコーデは、大人の余裕を感じさせ、週末スタイルにぴったり。やわらかいベージュのジャケットでナチュラルな印象を与え、黒のコクーンパンツで全体を引き締め、バランスのよい着こなしに。上下ともにさらっとした肌触りが期待でき、涼しげな印象を演出しながら夏らしいこなれ感をプラス。自然体で着映えも期待できる、大人におすすめのコーデです。

抜け感たっぷり！ 白シャツでつくる大人のサマースタイル

白シャツを主役にした、大人の抜け感たっぷりなサマースタイル。シアー感のある軽やかなシャツが涼しげで上品な印象を演出しています。淡いブルーのジーンズとの相性もよく、カゴバッグを合わせれば夏らしい爽やかさが引き立つ着こなしに。おしゃれを楽しみながら、冷房や日焼け対策ができそうなのも嬉しいポイント。シンプルながらも計算された、大人のためのお出かけコーデです。

揺れるプリーツで涼しげに 夏の大人フェミニンコーデ

ふんわりと揺れるプリーツスカートが、涼しげで上品な印象を演出してくれる夏のフェミニンコーデ。ベージュのボリュームスリーブトップスを合わせて、柔らかさとこなれ感をプラスしています。シンプルながらも、ふんわりとしたシルエットで女性らしい雰囲気が漂うスタイルに。フェミニンに仕上げたい週末のお出かけコーデとして、ぜひ参考にしてみてください。

一枚で決まる上品シックな黒ワンピ

一枚でコーデが完成する黒のシャツワンピースは、大人女性にぴったりの上品アイテム。ゆったりとしたシルエットときれいめな雰囲気の素材が、夏のリラックス感ときちんと感を両立してくれそうです。足首がすっきり見えるサンダルを合わせれば、黒でも重たくならず、夏らしい抜け感がプラスされます。シンプルながらもこなれ感のあるスタイルに仕上がる、頼れるワンピースです。

