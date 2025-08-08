松浦悠真「線状降水帯発生しても全然おかしくない」――3連休は広範囲で大雨災害に厳重警戒を
「【危険続く】3連休も前線活動活発 前線上の低気圧も接近 九州南部だけでなく北部も線状降水帯発生しやすい気圧配置 気象予報士解説 (2025年8月8日夜配信)」で、気象予報士の松浦悠真氏が、鹿児島の記録的な大雨や今後の大雨リスクについて詳しく解説した。
動画冒頭、松浦氏は「鹿児島では特別警報が出るなど記録的な大雨となりました。今後あのような大雨がその他の地域でも発生し得るのか、警戒が必要かについて解説します」と現状を整理。雨雲レーダーや気圧配置などの専門的な観点から、「こういう線状になっていて海から流入してくる雨雲は新しい積乱雲が絶えず流れ込んでくる。まさに線状降水帯の出来方と同じメカニズム」と現在の危険な状況を指摘した。
さらに「南海上にある高気圧、前線との間の強まる風で前線の活動が活発になっている」として、「9日になりましても気圧配置が大きく変わらない。しばらく同じ場所で雨が降り続きます」と分析。特殊な気圧配置により「線状降水帯が発生しやすい気象条件がいくつかやってくる」と警鐘を鳴らした。
松浦氏は「危険な条件が揃っているので、9日の夜の降り方は本当に危ない」「九州北部から中国地方、特に山陰あたりは40ノット以上の強い風が入る。これはバックビルディング型の線状降水帯が発生するパターン」と解説。さらに、「予想量の多い少ないに関わらず、引き続き警戒を」と呼びかけた。
また、3連休のお出かけや帰省に触れ「慣れない場所で大雨災害に遭う可能性もある」と注意を促し、「九州南部は特別警報が警報に切り替えられても、10日の日曜日までは警戒が必要」「今回の大雨は長期にわたります。西日本から東日本まで広範囲で警報級の大雨リスクが続く」と予測した。
動画終盤では「線状降水帯発生の予測がまだ出ていなくても、これから発生する可能性があります。発生しなくても大雨で災害が起こることは全然あるので、厳重な警戒を続けてください」と重ねて強調し、「マニアック天気では超マニアックな情報も発信しているのでぜひチャンネル登録を」と締めくくった。
