昭和の歌姫の再点火に注目が集まっている――。

《この度、インスタグラムを始めることにしました。よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ♪引き続き暑い日が続くようですので、みなさまどうぞご自愛くださいね。あきな》

8月8日、自身のXでinstagramの開設を報告したのは中森明菜だ。2022年8月、長年の沈黙を破り活動再開を宣言して以降、精力的な活動を見せている。

「2017年から体調不良を機に活動休止していた中森さんですが、2024年7月には、ファンクラブ限定のイベントで6年半ぶりに生歌唱を披露。2025年4月には、大分県で開催される大型野外フェス『ジゴロック2025』で16年ぶりのライブ出演。会場では大歓声が響きわたり、中森さんは完全復活したと言えるでしょう。

彼女のInstagramは開設からわずか5時間で約4万人のフォロワーを獲得し、今もなお数多くのファンがいることがわかります」

実際に、Xは中森のInstagram開設を喜ぶユーザーであふれている。

《中森明菜さんがインスタしてくれる世界があったなんて》

《嘘でしょ！マジで？ヤバ?い！！！明菜がインスタ？》

《本物の中森明菜ちゃんがインスタ始めてる！》

早速、中森はInstagramのストーリーに、後ろ姿の近影とともに《投稿はゆっくりゆっくりになると思います…よろしくお願いいたします》と意気込みをつづった。

「2025年は彼女にとって挑戦の年」と語るのは芸能ジャーナリストだ。

「デビュー40周年めに活動再開をするなど、記念イヤーを大切にする中森さんにとって2025年は還暦を迎える大きな節目。大型フェス出演をはじめ、6月には東京ドームシティ内Gallery AaMoで写真展の開催や、お笑い芸人・中川家のラジオにゲスト出演するなど、近年で最も精力的になっています。還暦を記念して百貨店・伊勢丹とコラボしたポップアップストアも設置されましたよ。

今、彼女が目指しているのは、ディナーショーの開催と紅白出演でしょう。すでに、ディナーショーについては一部で報道されており、もし詳細が公式発表されればチケット争奪戦になることは間違いない。紅白も『今年こそは』と願うファンが後を絶ちません。NHK側も中森さんが出演表明を提示したら二つ返事で受け入れるでしょう。いずれにせよ、今回のInstagram開設でこれらの目標の実現に一歩近づいたのは間違いなさそうです」

ファンは“じれったい”ほど待っている。