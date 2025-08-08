この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで発信を続ける思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【スポーツ特待】メリットとデメリット！親の期待と子どもの希望、どちらを優先すべき？」というテーマで、スポーツ特待での高校進学を巡る親子の悩みに率直な見解を語った。



今回寄せられた相談は、中学3年生の息子を持つ親から。「小1から卓球を続け、最近クラブのコーチから他県高校のスポーツ特待を勧められたが、親としては地元の高校に勉強で進学し、国公立大学を目指してほしい」と想定していたという。しかし息子は卓球での進学を希望しており、親として迷いや不安が尽きないという。



道山氏は、「子どもの人生は子どもが決めるものということを覚えておいてください」と断言。「中学受験以降は子ども自身が進路を考えられる年齢。親の価値観だけで決めるべきではありません」と、基本姿勢を明かした。そのうえで、「子どもがスポーツ推薦に行きたいと思っているなら、何も迷うことなく応援した方がよい」と力強く背中を押した。



ただし、「経済的にどうしても無理な場合は、正直に伝えてほしい。その上で、『奨学金など利用する形になるかもしれないが、親は心から応援している』と伝えることが大事」と現実的な提案も加えた。



気になる「スポーツ特待進学で勉強がおろそかになるのでは？」という懸念には、「監督や指導者による」と具体的な事例をもとに解説。「勉強と部活の両立を重視する監督の下では、子どもも自然に勉強を頑張り成績も上がった。一方で、スポーツ優先の指導者や、勉強は自分でやれという指導者の場合は成績が下がる可能性も高い」と監督の方針が極めて重要だと述べた。そのため、「入学前に監督や学校の考え方をよく確認することが必要」とアドバイスした。



また、「スポーツ推薦を親が反対した場合、万が一、地元の高校生活が楽しくなければ、高確率で親を恨むことにもなりかねない。一方、チャレンジがうまくいかなかった場合でも、その困難を親子で乗り越えていける」と、親のリスクについても言及。「結果、スポーツ推薦を応援した方が、親としてのリスクも小さい」と断言した。



最後に、「僕がこの方針でサポートしてきた中で、『失敗した』『後悔した』という声はほとんど聞かない。むしろ『信じて行かせて良かった』という声がほとんど」だとし、「お子さんの希望を尊重し、親子でしっかり話し合って決めてほしい」と締めくくった。