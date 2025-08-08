タッカーが振り返るオールスター前日会見

カブスの公式X（旧ツイッター）が7日（日本時間8日）に更新され、7月に行われたオールスター前日の会見に臨むカイル・タッカー外野手の様子が公開された。以前の会見では大谷翔平投手の横にスペースが設置されており、報道陣に謝られたことを明かした。

動画では当日のタッカーに密着。恒例の前日会見では選出された選手が1つの会場に同時に並び、メディアの取材に応じる。今回カブスの選手は端に設置されており、取材ブースに到着したタッカーが苦笑いしながら思い出を語った。

「（2023年の球宴会見で）僕はショウヘイの隣（のブース）だったんだ。だから、その日は何の質問にも答えることはなかったよ」。2023年にはアストロズの所属していたタッカーは、当時エンゼルスの大谷の隣にブースが設置されていた。

実際にタッカーに質問したメディアがゼロだったというわけではないが、大谷への注目度に驚いたようだ。「なんか楽しかったね。あの日は彼の周りにメディアがすごく来ていて、彼らは僕のセクションに入る格好になっていたよ。彼らは『すみません』という感じで、それに対して僕は『大丈夫、やりたいことをすればいいよ』みたいな感じだったね」と笑顔で振り返った。

タッカーは昨オフにアストロズからトレードで移籍し、1年1650万ドル（約24億2600万円）で合意。6日（同7日）終了時点で18本塁打、OPS.859の活躍を見せている。（Full-Count編集部）