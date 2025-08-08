夏といえば音楽フェスや花火大会、お祭りなど、野外でのイベントが目白押し！ 楽しい！ でも暑い！！

楽しさに釣られて暑いなか野外イベントに参加したならば、やっぱり冷たいスイーツでも食べて涼を取りたいものであります。

リトルジュースバー「いちごけずり」が大人気

野外イベントの定番スイーツとして有名なのは「リトルジュースバー」の「いちごけずり」。冷凍したいちごを細かくスライスした「いちごけずり」は、かき氷の氷をいちごそのものに置き換えたかのよう。これがもうめっちゃうまい。

かつてはイベント出店のほかに東京や札幌にも店舗を構えていましたが、現在は北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールド北海道」にも出店しているため、野球ファンの間でもおなじみだったりします。

スライスされた冷凍いちごの上には練乳ベースのクリームが盛られていて、これがまたよく映えるし、ちょっと酸味のあるいちごとの相性も抜群！ 最高〜！！

あくまでも「いちごけずり」の元祖は「リトルジュースバー」のはずですが、現在では類似品を発売する店舗も続出。やっぱり元祖は最高なんだけど、いろいろな場所でそれっぽいものを食べられるってのも嬉しいものなのです。

ミニストップでも「いちごけずり」っぽいものが食べられる

そんな「いちごけずり」にとてもよく似たスイーツが、実は全国のミニストップでも発売されていたりします。その名も、「ハロハロ 果実氷練乳いちご」！

ハロハロはミニストップの大人気かき氷スイーツですが、こちらは「いちごけずり」と同様、冷凍いちごをスライスしたものを氷の代わりに使用しています。

カップの中にはスライス冷凍いちごがたっぷり。もう、ほんとそのまんまじゃん！ ……という感じなのですが、実はこれ、本家の「いちごけずり」をもしのぐ美味しさかもしれません。

ミニストップの濃厚ソフトクリームがたっぷり！

なぜならば、ミニストップの「ハロハロ 果実氷練乳いちご」は練乳ベースのクリームではなく、ソフトクリームを使っているから。なんせミニストップのソフトクリームってめちゃくちゃウマいですからね。

濃厚なミルク感、滑らかな口当たり、口溶けとともに広がる甘味。コンビニスイーツの次元を超越したウマさ。これがスライス冷凍いちごの上にたっぷりと乗っているんですから、もはや本家よりも贅沢……！！ 贅沢ここに極まれり！！

しかも本家よりも安いとは！

そんな絶品ソフトクリームがシャリシャリのいちごにどっぷり絡んだら……そんなのウマいに決まってるでしょ！ 甘さと酸味のバランスも抜群。ミルクといちごの濃密なハーモニー。これを絶品と呼ばずして何を絶品と呼ぶべきか！

しかも販売価格は税込529円。「リトルジュースバー」の「いちごけずり」はエスコンフィールド北海道だと700円ですからね。本家よりも安い！ どういうこと！？ みなさんぜひぜひお試しあれ〜！

(執筆者: ノジーマ)