¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤é´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¾Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡Ä¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉÔºß¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´í×ü
´Ú¹ñÂåÉ½¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬2Æü¡¢2015Ç¯¤«¤é10¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤âOUT¡¢¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤âOUT¡Ä¡Ä¤Þ¤µ¤«¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥¬¡¼0¿Í¡©¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¡×¤È¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ÎÂàÃÄ¤ò¼õ¤±¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸ÀµÚ¡£¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËºßÀÒ¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï4¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á3¿Í¤Ï¼ã¼ê¤ÎÁª¼ê¡£¥½¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ó¥¹¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¥à¡¦¥¸¥¹¤Î3¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ¾¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤ä¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ë¤Ï¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¼ç¼´Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ï23¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°Àï29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·12¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤À¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï25»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬¤¿¤Ã¤¿5»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£