1Ëü8000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬³¤¶®¤òºÌ¤ë ´ØÌç³¤¶®²Ö²ÐÂç²ñ ¤³¤È¤·¤â8·î13Æü¤Ë³«ºÅ
¤³¤È¤·¤â8·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ØÌç³¤¶®²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê3000È¯Â¿¤¤1Ëü8000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼´Ø¤Î²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë´ØÌç³¤¶®²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¤ªËß¤ò¸Î¶¿¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯8·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢41²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢²¼´ØÂ¦¤ÇµîÇ¯¤è¤ê3000È¯Â¿¤¤1Ëü500È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÌç»ÊÂ¦¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤È²Ö²Ð¤Î¿ô¤Ï1Ëü8000È¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤È¤·¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¤ÎÀ®¿Í¼°¤ò²ñ¾ì¤Ç³«¤¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤Ï´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤Ç²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²Ð¤Î¿ô¤¬À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤Î´ØÌç³¤¶®²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¯¤ï¤·¤¤¤³¤È¤ÏÂç²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£