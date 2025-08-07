¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥À¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤Ç°æ¾å¾°Ìï¤ÈÂÐ·è¤Ø¡Ä¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×Ê£»¨¤Ê¿´¶ÅÇÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤¿¨¡¨¡¡£
¡¡8·î6Æü¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBC¡¦IBFÅý°ì¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤¬¡¢¼¡Àï¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ÏÊÖ¾å¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¸½ÌòÁª¼ê¤Þ¤Ç¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î°ìÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÃæÃ«¤¬¤¤¤Ä³¬µé¤ò1¤Ä¾å¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼¡Àï¤«¡¢¤½¤Î¼¡¤«¤Ç¡Ø¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¡Ø¼¡Àï¤«¤é¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï2026Ç¯½Õ¤Ë¤ª¤³¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃæÃ«¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë1³¬µé¾å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÂÎºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°æ¾åÀïÁ°¤ÎÁê¼ê¤â¡¢°æ¾å¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê±¦¹½¤¨¤ÎÁª¼ê¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ×¡¹¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ô³Ú¤·¤ß¤À¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Ê¤¤¤È¡£¡Õ
¡Ôº£¤«¤é¿·¤·¤¤¥É¡¼¥àºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Õ
¡Ô¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÀï´üÂÔ¡ª¡ª¡ª¡Õ
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ô¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÇÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¤âºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë2¿Í¤¬»î¹ç¤¹¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¡Õ
¡Ô°æ¾å¾°Ìï¤ÈÃæÃ«½á¿Í¤Î»î¹ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÆó¿Í¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤µ¤¤â¤¢¤ë¤«¤éÊ£»¨²á¤®¤ëµ¤»ý¤Á¡Õ
¡¡1994Ç¯12·î¡¢Ì¾¸Å²°¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï¡¢Ìô»Õ»ûÊÝ±Évs.Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐÀïÁ°¤«¤éÇÍ¤ê¤¢¤¦¤Û¤É¤ÎÀåÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÛÍÍ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌô»Õ»û¤¬È½Äê¾¡¤Á¤ÇÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬ÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂÐÀïÁ°¤Î´üÂÔ¤Ë°ã¤ï¤Ì¹¥»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÏVIPÀÊ10Ëü±ß¡¢ÆÃÊÌ¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥ÉÀÊ6Ëü±ß¤È¡¢Åö»þ¤Ç¤ÏÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¡¢¡È3²¯4200Ëü±ß¡É ¶½¹Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¡¢ÃæÃ«¤È°æ¾å2¿Í¤Î¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ÏÅö»þ¤è¤ê¾å¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î²ñ¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¤Ï1Ëü¿ÍÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¥É¡¼¥àµå¾ì¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð5ÇÜ¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤â¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¶½¹ÔÅª¤Ë¤Ï10ÇÜ°Ê¾å¤Î30¡Á40²¯±ß¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Íè½Õ¤¬Âè°ì¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£