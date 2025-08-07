双子出産のヘラヘラ三銃士ありしゃん、“あさ7時就寝”で子育て×仕事 美容サロン・ピラティス・飲食…トレンドを追える秘訣【インタビュー後編】
【モデルプレス＝2025/08/07】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが、8月6日に初のエッセイ「成り上がれよオンナたち」（講談社）を発売。YouTuberとしての活動に加え、美容サロン、マシンピラティススタジオの経営からクッキー販売、居酒屋のプロデュースまで、手がける事業は実に多彩だ。なぜここまでスピーディーに新規事業を立ち上げられるのか？そして、出産中でさえカメラを回し続け、現在も子育てをしながら複数の事業を同時進行させる驚異的なバイタリティの秘密とは-。多方面で活躍する彼女の"タフさ"の源泉に迫った。【モデルプレスインタビュー後編】
【写真】ありしゃん、生まれたばかりの双子との写真
幼少期の極貧生活に始まり、ブロガーや読モ、美容サロン『Raviy』のオーナーに『ヘラヘラ三銃士』の結成、そして6月には双子の母になった現在の心境まで、目まぐるしい人生を駆け抜けるありしゃんの半生が綴られる一冊。また、成り上がるためのメソッドや経験談といった、日本の女性YouTuberのなかでも屈指の戦略家として知られる彼女の人生訓や名言もふんだんに収録されている。
― このエッセイ本には妊娠中〜出産後のことまでリアルにつづられていますが、お仕事への復帰はいつ頃から？
ありしゃん：妊娠中に執筆していて、今も普通に働いてます。私の仕事復帰は明確にはなくて（笑）。妊娠中、出産中もYouTubeを撮っていますし、陣痛がすごいときでもカメラの位置を気にしていましたよ。旦那さんに「近いから画角変えて！」「充電器挿しといて！」と指示出しして、使わないし、見返してもいないんですが、素材は消さないんです。「とりあえず撮っておこう！」で、もしかしたら何十年後かに貴重映像になっているかもしれませんから（笑）。
― YouTuberさんらしいですね。
ありしゃん：普通に暮らしているお母さんは休んでもらってください、という感じなんですが、私からすると体が回復するのにも時間がかかるから、常に喋ってたり、動画の前に出たりしないと復帰に時間がかかりそうだと思ったんです。ブランクができないよう、出す予定もない動画がめっちゃあるんですけど（笑）、もうとにかくずっと回してカメラに向かって喋っていました。
― 現在ありしゃんさんが手掛けている事業というと、いくつぐらいになるのでしょうか？
ありしゃん：Raviy（ネイル、まつ毛、エステ、脱毛サロン）、マシンピラティス、クッキー、居酒屋…超大変です（笑）。でも自分の好きなことを仕事にしているので、やっぱり基本的に楽しさが一番にあるんです。私自身ずっとピラティスに通っていましたし、居酒屋もみんなで集まれる場所があったらいいよね、といった思いから出店しているので、嫌なことは一個もなくて！業務の中で大変なことはあるんですが、ベースとして楽しんでやっています。
― SNSを拝見させていただいていると、ピラティスも居酒屋もクッキーも、もともとご自身が趣味として好きだったものが仕事になっていますよね。
ありしゃん：PRになりすぎるとファンの人が少し冷めてしまうこともあるんです。例えばクッキーは「手作りが良かったけど商品になったんだ」と首を傾げる人がいるかも、と思うこともありました。でも妥協せずに、趣味だったときよりも良いものになるように頑張って作り上げたら、もともと自分だけがいいと思っていたものがファンの人にも手にとってもらえるようになる。そこが商売のいいところで、幅広くいろんな人が関わるから、いいものができて、みんなに行き渡って共有できるんです。
― トレンドとなっていることへの着手スピードもものすごいです。
ありしゃん：流行ってるものは、自分の従業員の20歳の子や、飲みで会った5歳下の若い子に話を聞いて知ることもあります。あとはベースとして常に新しいもの好きなので、気になったら流行っているものをやってみるハードルはかなり低いです。新しい環境はまったく怖くないですし、だから新しい人ともすごく喋ります。芸能人の人が多い大部屋でも、めっちゃ喋りかけに行って、終わったらみんなと連絡先交換して、すぐにDMを送ります。そうやって自分から新しい環境に飛び込んでいって、新しいものを常に吸収していくっていうのが、自らリサーチをしなくても自然とアンテナを張ることになるんじゃないでしょうか。
― こういった事業に加えて、子育てとYouTuber活動も行われていますが、最近の一日のスケジュールはどのような流れなのでしょうか？
ありしゃん：子育てが始まってからさらに忙しいです。朝の7時から昼の12時まで寝て、その間の午前中は子育てをお母さんにバトンタッチして、昼〜夕方ぐらいまで撮影が入って、夕方から子供の面倒を見ます。私がバーっと仕事をする時間は子どもが寝てからの午後8時から朝方の5時ぐらいまでが多いです。動画チェックをしたり、こういった本の原稿を見たり…連絡への返信は昼間にやって、自分が作業しなきゃいけないものを夜中にやるルーティンです。
― はっきりとしたお休みは0に近いですか？
ありしゃん：丸一日の休みのようなものはないです。自分の中の休みだと思っている日は、体のメンテナンスに行きます。家の中でじっとしている日はありません。家でじっとしているのは妊婦期間中に散々やって、10ヶ月近くずっと休んでいて、それがしんどかったので、引きこもる期間は一生分使い果たしました（笑）。「もう休ませないでくれ」と（笑）。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、ありしゃんさんのこれまでの人生の中で「怒りを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ありしゃん：みんなに当てはまるかわからないんですが、私は動画を回します。話していくと自然と最後の方には解決していることも多いんです。読者の皆さんはYouTubeに投稿することはないと思うので、とにかく人に話してください。でも、愚痴っぽく話すんじゃなくて、ちょっと面白おかしく話す感じがおすすめです。ちょっと面白おかしく自分の中で解決しながら話すと、聞いている方も嫌な気はしないと思いますし、面白く感じると思うから、そういう消化方法はアリだと思います。
― 最後に、この本を読んだ方にはどのような方向に向かってもらうことがゴールだとお考えですか？
ありしゃん：タイトルだけ見ると、すごく向上心があって自己啓発本をバリバリ読んでいるような人が手に取る本なのかな、と思われがちなんですが、そうではなくて。大きな夢があって、それを追っかけてバリバリ夢に向かって頑張っている方はもちろん、日常でやりたいことが見つからない人、毎日同じように過ごしている人でもいいんです。そういう人にちょっとでもいいから、昨日より今日が良くなったり、明日がもっと良くなったりという少しずつの成長に気づいてもらえるようになればいいなと思ってます。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
登録者数176万人を誇るYouTuber「ヘラヘラ三銃士」リーダー（登録者数は2025年8月現在）。チャンネルの企画・編集を全て手掛けながら、人気美容サロン「Raviy」を日本全国で11店舗展開するなど、マルチに仕事をこなす敏腕女社長。初エッセイの発売記念イベントは8月9日（土）東京・六本木蔦屋書店にて開催される。
◆ありしゃん初のエッセイ本「成り上がれよオンナたち」
