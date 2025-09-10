2025年9月10日（水）から9月16日（火）まで、『大丸札幌店』にて、日本最大規模の味噌だけの特別ポップアップイベント『ニッポン味噌道中 in SAPPORO』が開催されています。 画像：株式会社ドットミソ 全国から11蔵以上の味噌蔵や生産者が参加し、30種類以上の商品が一堂に集結。 100年以上続く蔵元が仕込む木桶熟成味噌や、幻の製法『味噌玉造り』の味噌、革新的な味を表現する若手生産者の味噌など、“味噌の祭典”と呼ぶにふ