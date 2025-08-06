北山亘基は8回2安打無失点で7勝目

パーソル パ・リーグ公式戦が6日、3試合が行われた。日本ハムはエスコンフィールドで行われた西武戦に4-0で完封勝利、4連勝を飾った。楽天は楽天モバイルパークのオリックス戦に2-1で逆転勝利、ソフトバンクはZOZOマリンでのロッテ戦に12-3で大勝した。

日本ハムは2回、石井一成内野手の安打を足がかりに松本剛外野手の適時打で先制。6回には清宮幸太郎内野手が9号ソロを放ち、終盤には石井の適時二塁打などでリードを広げた。先発・北山亘基投手は8回2安打無失点の快投で今季7勝目。柳川大晟投手が9回を締め、エスコン通算100勝に到達した。西武は高橋光成投手が7回2失点と試合を作ったが、打線がわずか3安打と沈黙した。

楽天は先発・内星龍投手が4回に犠飛で1点を失うも、7回途中まで1失点と粘投。7回裏に堀内謙伍捕手が3号2ランを放ち試合をひっくり返した。8回を西口直人投手、9回を則本昂大投手で締め、鈴木翔天投手が今季初勝利を挙げた。

一方オリックスは4連敗。先発の九里亜蓮投手が7回2失点と力投するも、援護に恵まれなかった。打線は西野真弘内野手が3安打を放つも、好機を生かせなかった。

ソフトバンクは相手先発の石川柊太投手を序盤から攻略。3回から4イニング連続で得点を重ね、野村勇内野手がキャリアハイに並ぶ10号3ラン含む3安打4打点、牧原大成内野手も5打点と打線が爆発した。先発・大津亮介投手は6回2失点で今季2勝目。計17安打12得点で快勝を収めた。

ロッテの石川柊は5回8失点と乱調。山口航輝外野手が2試合連続本塁打を放ったが、反撃は及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）