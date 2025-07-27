¤Ê¤¼°ÕÃÎ¤ò»¦¤·¤¿º´ÌîÀ¯¸À¤ÏŽ¢¿ÀŽ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤¤ÅÂÃæ»É»¦»ö·ï¤òÎ¢¤ÇÁà¤Ã¤¿ËëÉÜ¤Î½ÅÄÃ
¢£¤Ê¤¼ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¤ÏÇÍÅÝ¤µ¤ì²Ã³²¼Ô¤Ï»¾¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«
¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè27²ó¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ð²Ö¤Î²¼¤Ë¤Æ½Õ»à¤Ê¤ó¡×¡Ê7·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£À¯Ì³¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¹¾¸Í¾ëËÜ´Ý¸æÅÂÉ½¤Î¸æÍÑÉô²°¤«¤éÂà½Ð¤·¤¿ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µË¹¼¤Î´Ö¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¿·ÈÖ»Î¤Îº´ÌîÁ±º¸±ÒÌçÀ¯¸À¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ÕÃÎ¤Ë¡Ö»³¾ë¼éÍÍ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÆÍÁ³»Â¤ê¤«¤«¤ê¡¢Â³¤¤Ï¼¡²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè28²ó¡Öº´ÌîÀ¤Ä¾ÂçÌÀ¿À¡×¡Ê7·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¼¼ê¤òÉé¤Ã¤¿°ÕÃÎ¤Ï¼£ÎÅ¤Î¹ÃÈå¤Ê¤¯»à¤Ë¡¢º´Ìî¤ÏÏ´²°Éß¤ÇÀÚÊ¢¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢°ÕÃÎ¤ÎÁòÎó¤Ë¡ÖÅ·È³¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÀÐ¤òÅê¤²¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ëº´Ìî¤ò¡ÖÀ¤Ä¾ÂçÌÀ¿À¡×¤È¤·¤Æ»¾¤¨¤¿¡£
¤Ê¤¼Èï³²¼Ô¤¬ÇÍÅÝ¤µ¤ì¡¢²Ã³²¼Ô¤¬»¾¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼º´Ìî¤ÏÅÂÃæ¤Ç°ÕÃÎ¤Ë»Â¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¿¤¤¤¬¡¢Âè27²ó¤Ç¤Ï²ø¤·¤¤Éð»Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃË¤Î¸ÀÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃË¤Ï¥É¥é¥Þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Îò»Ë¤Î¿¿Áê¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º´Ìî¤òÊ²¤¤Ä¤±¤ë²ø¤·¤¤Éð»Î
º´Ìî¤Ï°ÊÁ°¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Î¤â¤È¤Ëº´Ìî²È¤Î·Ï¿Þ¤ò»ý»²¤·¡Êº´Ìî²È¤Ï¸µÍè¡¢ÅÄ¾Â²È¤Î¼ç²È¶Ú¤À¤Ã¤¿¡Ë¡¢¤½¤ì¤ò¹¥¤¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î°Æ·ï¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ÕÃÎ¤Ïº´Ìî¤Ë¾·³²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤ÎÂë¼í¤Î¶¡¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¢¤¿¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Âë¼í¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤Ï´ç¤ò¼Í¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬ÎÓ¤ÎÃæ¤òÃµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¾·³¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«ÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢º´Ìî¤Î²°Éß¤ò¡Ö»ö¾ð¤Ë¤è¤êÌ¾¤Ï¹µ¤¨¡×¤ë¤È¤¤¤¦Éð»Î¤¬Ë¬¤ì¡¢º´Ìî¤ÎÌð¤Ç¼Í¤é¤ì¤¿´ç¤ò»ý»²¤·¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄ¾Â¡Ê°ÕÃÎ¡ËÍÍ¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¡¢±£¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¡×¡£
¤½¤Î¸å¡¢º´Ìî²È¤Î²ÈÊõ¤Îºù¤¬ºé¤«¤Ê¤¤¤È¡¢º´Ìî¤¬Éã¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æ±¤¸ÃË¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æº´Ìî¤¬ÅÏ¤·¤¿·Ï¿Þ¤òÅÄ¾Â¤¬¡ÖÌµ¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡×¤¦¤¨¡¢º´Ìî¤¬ÅÄ¾Â¤ËÂ£Äè¤·¤¿ºù¤ò¡¢ÅÄ¾Â¤Ï¾¡¼ê¤Ë¿À¼Ò¤Ë´ó¿Ê¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÅÄ¾Â¤Îºù¡×¤È¤·¤Æ°¦¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æº´Ìî¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¡¢°ÕÃÎ¤¬ÊÆ¤ÎÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ»äÊ¢¤òÈî¤ä¤·¡¢µÈ¸¶¤Ç»¶ºâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦±½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ëº´Ìî¤òÊ²¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤À¤ì¤«¡£¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¡Ö¤³¤Î°ìÏ¢¡¢Î¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤ª¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤Ì¤«¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Öº´Ìî¤ÎÆ°µ¡¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
º´Ìî¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Å·ÌÀ4Ç¯¡Ê1784¡Ë3·î24Æü¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤Ëº´Ìî¤Ï¡¢²û¤Ë¼·²Õ¾ò¤Î¸ý¾å½ñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¡¢½½¼·²Õ¾ò¤Î¸ý¾å½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»ËÎÁÅª¤Ë¤ÏÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¼·²Õ¾ò¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£º´Ìî²È¤Î·Ï¿Þ¤òÅÄ¾Â¿Æ»Ò¤Ë¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¡£º´ÌîÎÎ¤Îº´ÌîÂçÌÀ¿À¤ò°ÕÃÎ¤¬ÅÄ¾ÂÂçÌÀ¿À¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¾º¿Ê¤òÍê¤ó¤À¤¬¾º¿Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾·³¤ÎÂë¼í¤Î¾ì¤Çº´Ìî¤Ï³û¤ò¼ÍÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢°ÕÃÎ¤ËÊÌ¤Î¼Ô¤ÎÌð¤À¤È¼çÄ¥¤µ¤ì²¸¾Þ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î¶Ú¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â»äÊ°¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢½½¼·²Õ¾ò¤Ë¤Ï¡¢ÅÄ¾ÂÉã»Ò¤Î°¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎóµó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¸øÊ°¤òÊç¤é¤»¡¢»àºá¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤Ç»Â¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Î»Â»¦»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ï¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹ºê½ÐÅç¤Î¥ª¥é¥ó¥À¾¦´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÄÌ»»3Ç¯8¥«·î¤Û¤ÉÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤¿¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥Æ¥£¥Á¥ó¥°¤¬½ñ¤°ä¤·¡¢»à¸å¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¡ØÆüËÜÉ÷Â¯¿Þ»ï¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Á¿·Æó»á¡¦ÃÝÇ·²¼À¿°ìÃø¡ØÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¦°ÕÃÎÉã»Ò¤òÃ¯¤¬¾Ã¤·µî¤Ã¤¿¡©¡Ù¡ÊÀ¶¿å½ñ±¡¡Ë¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤½¤Îµ½Ò¤ÎÌõÊ¸¤ò¡¢Í×Ìó¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¥ª¥é¥ó¥À¾¦¿Í¤ÎÊ¸½ñ¤Ë»Ä¤ë¡Ö¿¿Áê¡×
¡Ö¤³¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ËÈ¼¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤Î»ö¾ð¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âËëÉÜ¤Î¹â¤¤°Ì¤Ë¤¢¤ë¹â´±¿ôÌ¾¤¬»ö·ï¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò»ÈÓÕ¡Î¤½¤½¤Î¤«¤¹¤³¤È¡Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡×¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÅÄ¾ÂÉã»Ò¤¬º¨¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¹âÎð¤Î°Õ¼¡¤Ï¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯»à¤Ì¡×¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤À¹¤ê¡×¤Ç¡Ö²þ³×¤ò½½Ê¬¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¡£¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤òÃ¥¤¨¤Ð¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉã¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄËÎõ¤ÊÂÇ·â¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂ©»Ò¤ò»¦¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢¼ãÇ¯´ó¤¿¤Á¤Ï³ÕµÄ¸å¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¸ò¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï¤Ð¤é¤Ð¤é¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢¤³¤¦Â³¤¯¡£
¡Ö»°¿Í¤Î¼ãÇ¯´ó¤Î°ì¿Í¤Ï½Ð±©¤ÎÂçÌ¾¤ÇÆóËü¸Þ¡»¡»¡»ÀÐ¡¢°ì¿Í¤ÏÉðÂ¢¤ÎÂçÌ¾¤Ç°ìËüÆó¡»¡»¡»ÀÐ¡¢¤¤¤Þ°ì¿Í¤Ï±ó¹¾¤ÎÂçÌ¾¤Ç¸ÞËü»°¼·¡»ÀÐ¡¢¤³¤Î»°¿Í¤âÅÄ¾Â»³¾ë¼é¤ÈÆ±»þ¤Ë¹¾¸Í¾ë¤ò²¼¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·»°¿Í¤ÏµÞ¤¤¤ÇÊâ¤µî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»³¾ë¼é¤Ï¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤¿¸å¤í¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡£º´ÌîÁ±º¸±ÒÌç¤Ï¤½¤Î¤È¤ÉçÍÖ¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¹´Ö¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂª¤¨¤Æ¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢Åá¤òÈ´¤¤¤Æ·ã¤·¤¤°ì·â¤òÏÓ¤ËÍá¤Ó¤»¤¿¡£»³¾ë¼é¤ÏËÉ¸æ¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤ÆÅá¤òÈ´¤¯²Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡ÊÃæÎ¬¡ËÁ±º¸±ÒÌç¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖ»Î¤¿¤Á¤ä¡¢Ãæ¤Î´ÖµÚ¤ÓµË¹¼¤Î´Ö¤ÎÈÖ»Î¤¿¤Á¤¬Êª²»¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤âÁêÅö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢Á±º¸±ÒÌç¤ËÆ¨¤²¤ëÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿®¤º¤Ù¤½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¢£ÆÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï°ì¶¶¼£ºÑ
ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¤¬»à¤ó¤Ç°Õ¼¡¤Î¸¢Àª¤Ë±¢¤ê¤¬À¸¤¸¡¢2Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Á¡¢¾·³²È¼£¤Î»àµî¤ÈÆ±»þ¤Ë°Õ¼¡¤¬¼ºµÓ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ì¤¬ÆÀ¤·¤¿¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â²¸·Ã¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·¾·³²ÈÀÆ¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¸¢Àª¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¤À¤í¤¦¡£¡ØÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¦°ÕÃÎÉã»Ò¤òÃ¯¤¬¾Ã¤·µî¤Ã¤¿¡©¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Á¥ó¥°¤Îµ½Ò¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö°ÕÃÎ¤Î°Å»¦¤â°ì¶¶¼£ºÑ¤Î¼ê¤Î¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥£¥Á¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤Îµ¡Ì©»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¡¢»§ËàÈÍ¼ç¤ÎÅçÄÅ½Å¹ë¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Å¹ë¤Ï²ÈÀÆ¤ÎÀµ¼¼¡¢¶á±ÒÕæ»Ò¡Êº§°ùÁ°¤Ë¶á±Ò²È¤ÎÍÜ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤ÎÉã¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á°ì¶¶¼£ºÑ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë²ÈÀÆ¤Î³ÙÉã¤Ç¡¢¼£ºÑ¤È¤ÏÇ»Ì©¤Ê¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥£¥Á¥ó¥°¤Îµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î»ËÎÁ¤ÇÎ¢¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ÆÝ¤ß¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥£¥Á¥ó¥°¤Ï¡Ö¿¿Áê¡×¤òÃÎ¤ê¤¦¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°ÙÀ¯¼Ô¤Ë×ÖÅÙ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î°Å»¦»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤´Ö¤¬°ÕÃÎ¤ËÎä¤¿¤¯¡¢º´Ìî¤ò»¾¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢¥Ý¥¹¥ÈÅÄ¾Â¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£º´Ìî¤ÎÊè½ê¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¹¾¸Í¤Î½îÌ±
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¡¢¹¾¸Í¤ÎÊÆ²Á¤¬¹âÆ¤·¡¢°ÕÃÎ¤¬»´»¦¤µ¤ì¤ë1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤â¡¢ÉðÂ¢Â¿Ëà·´Â¼»³¡ÊÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¡Ë¤ËÇÀÌ±¤¬½¸·ë¤·¡¢ÊÆ¤òÇã¤¤Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¾¦¿Í¤Î²ÈÂð¤Ø¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ë¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¸¢Àª¤ò¤Õ¤ë¤¦ÅÄ¾ÂÉã»Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°ÕÃÎ¤Î»à¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁòÎó¤ËÅêÀÐ¤·¤¿¤ê¡¢Ìî¼¡¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤â¸½¤ì¤¿¡£ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤ÎÁòÎó¤Þ¤Ç¤¬°ÕÃÎ¤Î¤â¤Î¤È´Ö°ã¤ï¤ì¡¢ÀÐ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢º´Ìî¤¬ÆÁËÜ»û¡ÊÂæÅì¶èÀ¾ÀõÁð¡Ë¤ËÁò¤é¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Êè½ê¤Ë»²·Ø¼Ô¤¬Ê¸»ú¤É¤ª¤ê²¡¤·´ó¤»¤¿¡£¡ÖÆÁËÜ»ûËÜÆ²¤ÎìÐÁ¬È¢¤Ë¤Ï½½»Í¡Á½½¸Þ´ÓÊ¸¡Ê°ì´ÓÊ¸¡áÁ¬²ß°ì¡»¡»¡»Ëç¡Ë¤â¤ÎÁ¬¤¬Æü¡¹Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë»²·Ø¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î¿Í¼ê¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢ÌçÁ°¤Ë¤ÏÁ±º¸±ÒÌç¤ÎÊè¤Ë¶¡¤¨¤ë²Ö¤äÀþ¹á¤òÇä¤ëÏªÅ¹¤¬½Ð¤¿¡£Êè¤Ë¤«¤±¤ë¿å¤òÇä¤ë¼Ô¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿¡×¡Ì°ÂÆ£Í¥°ìÏºÃø¡ØÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¡±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿²þ³×¼Ô¡Ù¡ÊÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÊ¸¸Ë¡Ë¡Í¡£
¤·¤«¤â¡¢º´Ìî¤¬ÀÚÊ¢¤·¤¿ÍâÆü¤«¤éÊÆ²Á¤Ï²¼Íî¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤«¤é¡¢º´Ìî¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹»¾¤¨¤é¤ì¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¿À³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¡Öº´ÌîÂçÌÀ¿À¡×¡ÖÀ¤Ä¾¤·ÂçÌÀ¿À¡×¤È¿ò¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¤¢¤ë¾ðÊóÁàºî
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤ÊÆ²Á¤¬²¼¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Âçºä¾¦¿Í¤ÎÇã»ýÊÆ6Ëü5000ÀÐ¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¹¾¸Í¤Ë²öÁ÷¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÂè27²ó¤Ç°ÕÃÎ¤¬¿Ê¸À¤·¤¿ºö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Îºö¤¬°ÕÃÎ¤Î¹Í°Æ¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ËÎÁ¤ÇÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤à¤·¤íÀ¤´Ö¤ÏÅÄ¾Â¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦Êç¤é¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¾ðÊóÁàºî¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤ò¹õËë¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÊóÁàºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¡¢SNS¤Î¥Ç¥Þ¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¡¢¸í¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÇØ¸å¤Ç¤Ï¡¢¤À¤ì¤«¤¬ÀðÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë¤À¤ì¤«¤ÎÂ¸ºß¤ò»ËÎÁ¤ÇÎ¢¤Å¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÅÄ¾Â¤¬ÇÍÅÝ¤µ¤ìº´Ìî¤¬»¾¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼£ºÑ¤é¤¬ÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë