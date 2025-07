【ファイナルファンタジーIX】 2000年7月7日 発売

スクウェア(現:スクウェア・エニックス)が2000年7月7日に発売したプレイステーション用ソフト「ファイナルファンタジーIX」が、本日で25周年を迎えた。

本作は、劇団員であり盗賊のジタン・トライバルが、王女のガーネット、黒魔道士のビビ、騎士のスタイナーなどとパーティを組み冒険するRPG。その名のとおり「FF」こと「ファイナルファンタジー」シリーズ第9弾にあたる。

以下、筆者が発売日にソフトを購入し、エンディング到達までやり込んでいた当時の記憶と体験を元に、本作ならではの特徴や面白さを改めて振り返ってみた。

コミカルなビジュアルと、奥深いストーリーに魅了される

筆者が本作が発売されるとの情報を最初に得たのは、おそらく「ファミ通」の記事だったように記憶している。「何だか、西洋童話の挿し絵みたいな画面だなあ……」というのが筆者の第一印象で、キャラクターの表情も体型もリアルに描かれていた、前作の「ファイナルファンタジーVIII」とはガラリと変わり、ジタンとその仲間たちが3、4頭身ほどのコミカルな姿だったのがとても意外に思えた。

また本作の映像は、ソフトの発売よりも早いタイミングで、当時コラボを実施していたコカ・コーラ(※ペットボトルのコカ・コーラに、キャラクターのフィギュアを付けて販売されていた)のテレビCMで見たこともおぼろげに記憶している(※はっきり覚えていないが、映像はジタンが町中を駆け抜ける場面のCGアニメで、製品版ではCMと同じシーンが登場しなかったと思われる)。

前作とは打って変わって、ジタンほか多くの登場人物はとてもコミカルなデザインに

「FF」シリーズは、初代から前作の「VIII」まですべて遊んでいたこともあり、今作もエンディング到達までやり込むことを即決した筆者は、近所の「デジキューブ」(懐かしい!)コーナーが設置されたコンビニですぐに予約した。発売当日には、朝イチで当時の職場に出掛ける前にソフトを受け取り、帰宅後に特典アイテムとしてもらったビビのぬいぐるみをテレビの上に飾り早速ゲームを始めた。

CMでも見た序盤の舞台、アレクサンドリアでは、ジタンが主人公らしく颯爽と動き回り、いかにも田舎者風情でオロオロする黒魔道士の少年ビビ、どこか悲しそうな表情の王女ガーネット、その護衛役で行動がことごとく空回りする騎士のスタイナーなど、それぞれの際立った個性にグイグイ引き込まれていった。

序盤のハイライト、空飛ぶ劇場「劇場艇」に逃げ込んだガーネット王女をジタンが誘拐、もとい誘拐をお願いされるシーン

ガーネットに叱責されるスタイナー。最初はジタンと対立するが、後に味方パーティに加わる

バトル中は、キャラごとに固有のコマンドや技が使用可能で、敵を倒してAPを稼ぐと装備していたアイテム類によって、さまざまな「アビリティ」を習得できるのも楽しかった記憶がある。今振り返ると、前作の「ドロー」や「ジャンクション」など、バトルシステムは全般的に難しい印象が残っていたので、今作のほうがよりシンプルで遊びやすくなったと思えたからだろう。

バトル中は、キャラごとに異なるコマンドが使えるのが楽しい

バトルに勝ってAPを稼ぐと、装備したアイテムによってさまざまなアビリティを習得できる

過去の「FF」シリーズと同様に、豊富なアイテムやモンスターが登場するが、本作で筆者が最も気に入ったのは、プレイすればするほど「生きることの意味」をとことん考えされられるストーリーであった。

前述のガーネットとビビは自分探しを、スタイナーはガーネットの護衛などを通じて自身の人生を何度も考える。その後仲間となるクイナは食べること、フレイヤは記憶を失った恋人を通じて、召喚士の末裔であるエーコや、孤高の用心棒サラマンダーも、それぞれが違ったテーマで「生きることの意味」を模索している姿には何度もうならされた。

その中でも、筆者が特に気に入ったのがビビで、最初はいかにも気の弱そうな少年だったのに、ジタンたちとの冒険を経て、時には自身の予想だにしない生い立ちを知り強いショックを受けつつも、どんどんたくましくなる姿には本当に感動した。

【ビビ】

序盤はズッコケるシーンが頻発して頼りない印象を受けるが、どんどん成長する健気なビビの姿には胸を打たれた

やり込み要素は友人間での情報が頼りに。過去作をアレンジした名曲にも感激

本作にも本編のシナリオとは別に、数多くのやり込み要素が用意されている。

「FF」シリーズの名物キャラクター、チョコボに乗ったうえでのアイテム探索をはじめ、前作に続いて登場した世界中の人々と対戦するカードゲーム、クイナのカエル取りのほか、特定の場所にたどり着くと「ATE(アクティブタイムイベント)」と呼ばれる、プレイヤーが(発生中であれば)いつでも好きなタイミングで始められるイベントがしばしば発生するのも新鮮な体験だった。

チョコボと同じく、本シリーズの有名キャラクターであるモーグリも随所に出現し、世界中のあちこちにいるモーグリたちから受け取った手紙を、別のモーグリに届けるイベント「モグネット」にもしばし没頭した。またモーグリは、アイテム「モーグリのたてぶえ」を使うと、すぐさま駆け付けてプレイデータをセーブしてくれるほか、ゲームシステムのチュートリアル、アイテム屋さんとしても登場するなど、本作では「シリーズ史上、最もモーグリが大活躍していたのでは?」との印象も残っている。

【イベント・ミニゲームいろいろ】

「FF」シリーズ名物のチョコボは本作にも登場。チョコボに乗るとアイテム探索イベントなどが遊べる

前作に続き登場したカードゲーム。ルールもデザインも、前作から大幅に変わった

ク族の沼。ここではクイナを操作し、一定数のカエルを捕まえると報酬がもらえる

随所で発生する「ATE」。写真はジタンとはぐれたガーネットとビビの様子がわかる最初のイベント「森の番人」

各地に登場するモーグリ。チュートリアルやデータセーブ係、アイテム屋さんとしても冒険を助けてくれる

実は筆者、正直に話すとこれらのやり込み要素をすべて消化することができず、中には早々に投げ出したイベントもあった。あくまでも極私的なことであるが、その理由のひとつが、本作の攻略記事が当時のゲーム雑誌にあまり掲載されず、長らく攻略本が発売なかったことだった。

後年、筆者が当時のPS系ゲーム専門誌の元編集デスクに聞いたところ、雑誌に本作の攻略情報が詳しく掲載されず、攻略本がなかなか出なかったのは、当初からのメーカーの意向があったそうだ。

そこで筆者は、主にインターネット経由で情報を日々熱心に集めていたゲーム仲間たちからアドバイスなどをもらっていた。当時の仲間は、こちらから相談を持ち掛けなくてもいろいろなネタを教えてくれたが、自身ではネットで情報を集めようとはまったく思わなかった。その理由は、まずは自力で解き明かすことを信条としていつもプレイしていたこと、そして何と言っても、お金がもったいないなと思ったことである(※当時のネットは、接続した時間に応じて通話料がかさむ従量課金システムだった)。

ありとあらゆるゲームの雑誌や攻略本が書店に並んでいた時代にあって、間接的にネットから情報を得ていたとはいえ、仲間同士での口コミをメインに情報を集めながらやり込む、まるでファミコン専門誌がない時代に逆戻りしたかのような遊び方をしていたことも、筆者にとっては本作の思い出に残っている。

また、歴代「FF」シリーズ作品のBGMが大のお気に入りだった筆者は、本作でも数々の曲に魅了された。ソフトを起動すると、オープニングのデモとともに流れる「いつか帰るところ」、序盤のフィールドのテーマ曲「あの丘を越えて」などお気に入りの曲は、今でもゲームミュージックアルバムでたまに聴いている。

オープニングデモで流れる「いつか帰るところ」は、リコーダーの音色がとても素朴で美しい

【【Video Soundtrack】いつか帰るところ(ファイナルファンタジーIX)】【【Video Soundtrack】あの丘を越えて(ファイナルファンタジーIX)】

ジタンと仲間たちには、それぞれテーマ曲があり、特に「スタイナーのテーマ」と「盲進スタイナー」の両曲は、「いつも行動が空回りするスタイナーにピッタリだなあ……」と何度も楽しく聴かせていただいた。味方パーティ以外にも、ブラネ女王の配下である双子の道化師、ゾーンとソーンのテーマ「月なきみそらの道化師たち」など、敵や脇役たちの各種テーマ曲も、どれも素晴らしいものばかりであった。

【【Video Soundtrack】スタイナーのテーマ(ファイナルファンタジーIX)】【【Video Soundtrack】盲進スタイナー(ファイナルファンタジーIX)】

ゾーンとソーンの滑稽なアクションと見事にシンクロしたBGM「月なきみそらの道化師たち」も素晴らしかった

【【Video Soundtrack】月なきみそらの道化師たち(ファイナルファンタジーIX)】

加えて本作では、過去のシリーズに登場した地名や敵キャラ、および曲が使われている場面があることでも印象深い。グルグ火山では、元祖「FF」の「グルグ火山」などで流れるBGMをアレンジした「Gurgu Volcano」が流れ、黒魔道士の村のBGMは、「FF IV」で魔道士の住むミシディアに移動すると流れる「ミシディア国」とよく似ており、さらに村にある蓄音機からは「FF III」のBGM「ドーガとウネの館」のアレンジが流れるなど、懐かしさに浸りつつ楽しむことができた。

【【Video Soundtrack】グルグ火山(ファイナルファンタジーIX)】【【Video Soundtrack】黒魔道士の村(ファイナルファンタジーIX)】【ドーガとウネ】

黒魔道士の村で「123号」に話し掛ると蓄音機が動き、BGMが切り替わる演出も心憎い

本作はPS4をはじめ、Nintendo Switch、Xbox One、Steam、iOS、Androidの各プラットフォームでリマスター版が配信されているので、今でも手軽に遊べる。なお、多くのプラットフォームにて、7月16日まで過去最大の70%OFFで配信中だ(Steam版は7月11日まで)。本作をもう一度楽しみたい人も未経験者も、この機会をぜひ利用するといいだろう。

