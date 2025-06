クラウドファンディング連動型のピッチイベント！IVS2025とCAMPFIRE、「Top Gun FUND」を開催

IVS KYOTO実行委員会は、2025年7月2日(水)〜4日(金)の3日間に渡り京都市勧業館「みやこめっせ」およびロームシアター京都をメイン会場として国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2025」を開催する。今回、IVS2025の目玉企画の一つである「Top Gun FUND」の登壇者8社が決定した。「Top Gun FUND」では、「CAMPFIRE」でのクラウドファンディングを7月2日(水) 10時に公開開始し、ピッチイベントを15時45分より開催予定。来場者には、リアルタイムでご支援いただくことが可能となっている。

■IVS・CAMPFIRE】Top Gun FUND ピッチイベント共感が実利と機会を動かす、リアルタイム支援型ステージ国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS」とクラウドファンディング「CAMPFIRE」による、新機軸の成長支援プログラムが始動。選抜された8組の挑戦者が、IVS2025のステージで熱いピッチを繰り広げる。会場スクリーンにはCAMPFIREのプロジェクトページが表示され、観客はその場でスマホからリアルタイム支援が可能。実利と共感をその場で獲得し、未来への一歩を踏み出す、新時代のピッチ体験をお届けする。「Top Gun FUND」とは次世代の挑戦者が、共感と支援を力に変える成長の舞台「Top Gun FUND」は、IVSとCAMPFIREが共同で開催する、クラウドファンディング型の次世代スタートアップ・ネクストアップ向けプログラム。選出された8社がクラウドファンディング公開に加えて、IVS2025 Update Stageで登壇。また、CAMPFIREブースにて各社が手がけるプロダクトやサービスを体験することができる。資金調達、共感者の獲得、そして事業の成長をリアルタイムで体験できる、全く新しい挑戦の形がここにある。※「ネクストアップ」は、既存事業の新規展開/第二創業/社内新規事業などこれからの成長を目指し"次の一手"に挑むすべての挑戦者を指す「Top Gun FUND」独自の呼称。「Top Gun FUND」ステージについて次世代の挑戦者たちが集結し、共鳴し合い、未来を切り拓く場――それが「Top Gun FUND」セッション。事前審査で100名以上の応募者から選ばれた挑戦者8社が、ステージ上で自身のビジョンやプロジェクトを発表する。【ピッチイベントでの登壇】開催日時:2025年7月2日(水) 15:45〜18:00会場:IVS2025 メイン会場みやこめっせ1F UPDATE STAGE内容:挑戦者8社がビジョンやクラウドファンディングのプロジェクトを発表登壇予定者株式会社OpenHeart https://openheart.co.jp/BSF AFRICA(合本株式会社)Startup Now https://jobtales.co.jp/StartupNow南出株式会社 https://www.minamidekk.co.jp/チーム トシぞう株式会社日本XRセンター https://www.vrarri.com/株式会社4kiz https://4kiz.jp/株式会社Ripples https://ripples-ekth.com/「CAMPFIRE」ブースについて「Top Gun FUND」ステージに登壇した8社が手がけるプロダクトやサービスを、実際に体験できる特設ブースを「IVS2025」にて展示予定!次世代の挑戦者たちが生み出した最先端のサービスに触れ、想いやビジョンを間近で感じられる貴重な機会。ぜひ会場で未来を体感しよう。開催期間:2025年7月2日(水)〜4日(金)時間:10:00-19:00会場:IVS2025 メイン会場みやこめっせ内1F『CAMPFIRE』ブース内容:登壇8社のプロダクト・サービスを実際に体験可能■共催企業について株式会社CAMPFIREは「一人でも多く一円でも多く、想いとお金がめぐる世界をつくる。」をミッションに掲げ、国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営している。企業名:株式会社CAMPFIRE所在地:東京都渋谷区猿楽町18−8 ヒルサイドテラスF棟201設立日:2011年1月14日資本金:73億4,935万円(資本剰余金含む、2023年12月末時点)代表者:代表取締役 中島 真URL:https://campfire.co.jp事業内容:クラウドファンディング事業の企画・開発・運営■ IVS2025 の概要IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンス。2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創する。7月5日(土)には小中高生向け特別企画「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張する。京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に"Reshape(再構築)"しよう。正式名称:IVS2025日程メインイベント:2025年7月2日(水)〜4日(金)場所:京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他主催:IVS KYOTO実行委員会 (Headline Japan / 京都府 / 京都市)公式サイト:https://www.ivs.events/■IVS KYOTO実行委員会についてIVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。<構成団体>株式会社Headline Japan、京都府、京都市■IVS2025 公式サイト■IVS2025 特設サイト - ITライフハック