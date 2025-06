鰻料理とともに、日本酒やワインとの極上のペアリングを堪能！まるや本店 日進香久山店「Special Night」

まるや本店の「まるや本店 日進香久山店」は、2025年に開店10周年を迎え、特別貸切イベント「Special Night」を2025年6月25日(水)・6月27日(金)に開催します。

まるや本店 日進香久山店「Special Night」

開催日:

【日本酒と楽しむ夜】2025年6月25日(水)18:00〜20:00

【ワインと楽しむ夜】2025年6月27日(金)18:00〜20:00

会場:

まるや本店 日進香久山店(愛知県日進市岩崎台1-1233)

価格:

12,000円(税込)

※10周年記念オリジナル枡・お酒の小瓶・鰻の昆布巻き・500円食事券×2枚入りのお手土産付き

定員:

各回24名様限定(完全予約制・貸切)

予約:

お電話にて受付中(先着順) 0561-73-9008

※ルート送迎サービスも予定しています。

当日は、鰻料理とともに、日本酒やワインとの極上のペアリングを堪能いただける特別コース「弥栄(いやさか)」を用意。

今回の企画は、同じく地域に根ざし高い信頼を集める「星ヶ丘三越」のワイン&リカーショップとのコラボレーションにより実現しました。

10周年を記念したこの特別な2日間です。

日本酒とのペアリング(6/25)、ワインとのマリアージュ(6/27)で、それぞれ異なる贅沢な体験を楽しめます。

■特別コース「弥栄(いやさか)」とは

「弥栄」とは“ますますの繁栄”を意味する言葉。

開店10周年の祝いにふさわしく、鰻を贅沢に使用した特別なコースです。

先付:鰻とアボカド・マスカルポーネ セルクル仕立て

鰻と相性の良いアボカドとマスカルポーネで彩りよく仕上げました。

先付

お造り:鰻の刺身(ポン酢・紅葉おろし・葱・檸檬)

噛むほどに鰻の甘みが広がります。

お造り

前菜5種盛:鰻山椒煮 うまき 鰻の骨せんべい 肝焼き2種(たれ・塩)白焼き田楽

人気の鰻一品を贅沢に5種盛にしました。

前菜5種盛

揚げ物:鰻の八幡巻き天ぷら

鰻とごぼうの調和を楽しめます。

揚げ物

酢の物:鰻と雲丹の変わりうざく(鰻・雲丹・紅芯大根・胡瓜・黒酢三杯酢・キャビア)

鰻と雲丹を黒酢でさっぱりと、贅沢にキャビアを添えました。

蒸し物:鰻茶碗蒸し

べっ甲餡とわさびでうなぎが引き立つ美味しさです。

食事:紅白ひつまぶし 又は 紅白うな丼[蒲焼・塩焼](高菜飯 薬味 土佐醤油 吸物)

お祝いらしい紅白のひつまぶしに仕上げました。

ご飯も高菜めしになっており、今回だけの限定ひつまぶしです。

水物:メロン

食後は深蒸しとともに締めくくりのメロンを楽しめます。

■スペシャルペアリングの紹介

*6月25日(水) 勲碧酒造と楽しむ日本酒ペアリング

江南市の老舗蔵元【勲碧酒造(1915年創業)】より、専務・村瀬 元弥氏をゲストに迎え、日本酒と鰻のマリアージュを楽しめます。

「星ヶ丘三越限定酒・星美人」や夏季限定生酒などをラインナップ。

蔵元のお話とともに、鰻料理との豊かな味わいの変化を堪能できます。

*6月27日(金) 国産ワインと楽しむマリアージュ

星ヶ丘三越のソムリエ立石 絵理氏による監修で、鰻料理に寄り添う国産ワインを厳選。

安曇野ワイナリーのスパークリングで乾杯したあとは、白・赤のワインを段階的に合わせながら、コースの味わいを引き立てます。

当日は立石氏によるワインの解説もあります。

■さらに特別な演出を

イベント当日はチェロの生演奏も予定。

優雅な音色とともに、特別な夜を過ごせます。

