アラン・デュカスのビスケット専門店。日本初登場のビスケットや限定ビスケットソフトクリームに注目！（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は渋谷駅近くにオープンしたアラン・デュカスのビスケット専門店。ワンランク上のスイーツは、ギフトや手土産にもおすすめです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

左:パトリック・パイエー氏、右:アラン・デュカス氏

2025年5月、渋谷駅直結の複合施設「渋谷スクランブルスクエア」の1階にあるフランス料理界の巨匠アラン・デュカス氏のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス 渋谷スクランブルスクエア店」の隣に、ビスケット専門店「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷」がオープンしました。「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」は、アラン・ デュカスが2022年9⽉にパリにオープンしたビスケット専⾨店。味の職人アラン・デュカスが描くおいしさを追求し、素材に向き合う料理人の発想で作る “ビスキュイ・キュイジネ(=料理仕⽴てのビスケット)”を工房で一貫製造しています。昨年秋には、東京・日本橋にて世界初進出を果たし、今回は待望の日本2号店です。

パレ

アラン・デュカスが手がけるビスケットは、おいしさを徹底的に追求した「味の芸術」。常に妥協のない素材選びと熟練の職人技、そして素材の特徴を最大限に活かした緻密なレシピにより、素材本来の魅力を最大限に引き出しているそう。「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の工房で作られたショコラ、ガナッシュ、プラリネなどを素材として使用できるのも、このブランドならではの特徴です。

既存のル・ショコラ・アラン・デュカスの隣にオープン

新店舗は、まるでシャトーのキッチンに足を踏み入れたような、パリ本店さながらの空間を再現。クラシカルで温かみのある店内にはガラス張りのショーケースがあり、ビスキュイが美しく並べられ、訪れる人たちの目を楽しませています。

エグザ

同店では、上質なバターの風味豊かな「ピュール・ブール」(14枚入り4,968円)、穀物や大地の恵みをふんだんに使用した「バー・セレアル」(14枚入り4,968円)、ナッツや穀物の歯ごたえがアクセントになった六角形のビスキュイ「エグザ」、調理テクニックを幾重にも重ねた“ビスキュイ・キュイジネ”を象徴する「パレ」などの人気商品を販売します。

カレ・ピュール・ブール・オリジン ノワール&オ・レ

注目のオープン限定商品は、「カレ・ピュール・ブール・オリジン ノワール&オ・レ」(9枚入り4,104円)。アラン・デュカスの思い出に残る“おばあちゃんが作ってくれたバターの風味たっぷりのビスケット”を再現した「ピュール・ブール」と、姉妹ブランド「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の代名詞でもあるアイコニックなショコラ

を組み合わせた逸品です。2つのブランドの魅力を一度に楽しむことができます。

カカオ75%ショコラ ノワールとカカオ45%ショコラ オ・レの2種類あり、パッケージもおしゃれなので、大切な方へのギフトや手土産としても重宝しそう。

また、同店限定の「ソフトクリーム ショコラ&ビスキュイ」も見逃せません。バターの芳醇な香りとミルクのなめらかな口どけが魅力の「ピュール・ブール」のソフトクリームと、カカオの力強い風味が際立つショコラのソフトクリームのミックスで、仕上げにはクランブルのような食感のクッキーショコラと幾何学模様が美しいカカオ75%ショコラをトッピング。ミルクのくちどけに香ばしいバターの風味と芳醇なショコラの風味が溶け合い、極上のスイーツ体験を演出します。

ビスキュイ・エグザ 詰め合わせ 6枚入り(羽田空港限定)

6月18日(水)には、羽田空港第1ターミナルのマーケットプレイスにも新店舗がオープンします。限定商品として「ビスキュイ・エグザ 詰め合わせ 6枚入り」(3種・2,808円)や「パレ・サブレ・ファン 詰め合わせ 12枚入り」(3種・2,916円)を販売予定。こちらも要チェックです!

食べログレビュアーのコメント

パレ・サブレ・ファン 詰め合わせ 12枚入り(羽田空港限定)

『◆カレ・ピュール・ブール・オリジン

ノワール&オ・レ 4,104円

日本橋のお店では、客の目の前でパティシエが

トッピングを施して仕上げてくれる

「ビスキュイ ミニュット」を購入しましたが、

日本初登場との事で、上記商品を

選択させて頂きました。

ビスケットにショコラをのせてある

間違い無く美味しい商品でありまする〜♬』(ゆっきょしさん)

※価格は税込。

※「ビスキュイ・ミニュット」は夏季販売休止。

<店舗情報>◆ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷 住所 : 東京都 渋谷 渋谷 2-24-12 渋谷 スクランブルスクエア ショップ&レストラン 1FTEL : 03-5614-5313

文:佐藤明日香

写真:お店から

