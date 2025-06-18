ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米住宅着工件数（5月）
予想 135.8万件 前回 136.1万件（住宅着工件数)
予想 -0.1% 前回 1.6%（住宅着工件数・前月比)
予想 142.9万件 前回 142.2万件（住宅建築許可件数)
予想 0.6% 前回 -4.0%（住宅建築許可件数・前月比)
米新規失業保険申請件数（06/08 - 06/14）
予想 24.4万件 前回 24.8万件
米失業保険継続受給者数（06/01 - 06/07）
予想 192.4万件 前回 195.6万件
22:00
パネッタ伊中銀総裁、イベント出席
23:30
米週間石油在庫統計
独連銀総裁、仏中銀総裁、伊中銀総裁、オランダ中銀総裁、スペイン中銀総裁、ポルトガル中銀総裁、イベント出席
19日
0:00
レーンECBチーフエコノミスト、会議出席
0:15
マックレム加中銀総裁、会議「関税、貿易、雇用、インフレ」出席
1:40
マックレム加中銀総裁、記者会見
3:00
FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
米FOMC声明、経済見通し（SEP）公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（4月）
予想 N/A 前回 1618.0億ドル
6:30
ブラジル中銀政策金利（6月）
予想 14.75% 前回 14.75%
※予定は変更されることがあります。
米住宅着工件数（5月）
予想 135.8万件 前回 136.1万件（住宅着工件数)
予想 -0.1% 前回 1.6%（住宅着工件数・前月比)
予想 142.9万件 前回 142.2万件（住宅建築許可件数)
予想 0.6% 前回 -4.0%（住宅建築許可件数・前月比)
米新規失業保険申請件数（06/08 - 06/14）
予想 24.4万件 前回 24.8万件
米失業保険継続受給者数（06/01 - 06/07）
予想 192.4万件 前回 195.6万件
22:00
パネッタ伊中銀総裁、イベント出席
23:30
米週間石油在庫統計
独連銀総裁、仏中銀総裁、伊中銀総裁、オランダ中銀総裁、スペイン中銀総裁、ポルトガル中銀総裁、イベント出席
19日
0:00
レーンECBチーフエコノミスト、会議出席
0:15
マックレム加中銀総裁、会議「関税、貿易、雇用、インフレ」出席
1:40
マックレム加中銀総裁、記者会見
3:00
FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
米FOMC声明、経済見通し（SEP）公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（4月）
予想 N/A 前回 1618.0億ドル
6:30
ブラジル中銀政策金利（6月）
予想 14.75% 前回 14.75%
※予定は変更されることがあります。