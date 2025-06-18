21:30
米住宅着工件数（5月）
予想　135.8万件　前回　136.1万件（住宅着工件数)
予想　-0.1%　前回　1.6%（住宅着工件数・前月比)
予想　142.9万件　前回　142.2万件（住宅建築許可件数)
予想　0.6%　前回　-4.0%（住宅建築許可件数・前月比)

米新規失業保険申請件数（06/08 - 06/14）
予想　24.4万件　前回　24.8万件

米失業保険継続受給者数（06/01 - 06/07）
予想　192.4万件　前回　195.6万件

22:00　
パネッタ伊中銀総裁、イベント出席

23:30　
米週間石油在庫統計
独連銀総裁、仏中銀総裁、伊中銀総裁、オランダ中銀総裁、スペイン中銀総裁、ポルトガル中銀総裁、イベント出席

19日
0:00　
レーンECBチーフエコノミスト、会議出席

0:15　
マックレム加中銀総裁、会議「関税、貿易、雇用、インフレ」出席

1:40　
マックレム加中銀総裁、記者会見

3:00　
FRB政策金利(FOMC)（6月）
予想　4.5%　前回　4.5%（上限金利)
予想　4.25%　前回　4.25%（下限金利)

米FOMC声明、経済見通し（SEP）公表

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

5:00　
対米証券投資（4月）
予想　N/A　前回　1618.0億ドル

6:30
ブラジル中銀政策金利（6月）
予想　14.75%　前回　14.75%

※予定は変更されることがあります。