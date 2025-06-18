ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米住宅着工件数（5月）

予想 135.8万件 前回 136.1万件（住宅着工件数)

予想 -0.1% 前回 1.6%（住宅着工件数・前月比)

予想 142.9万件 前回 142.2万件（住宅建築許可件数)

予想 0.6% 前回 -4.0%（住宅建築許可件数・前月比)



米新規失業保険申請件数（06/08 - 06/14）

予想 24.4万件 前回 24.8万件



米失業保険継続受給者数（06/01 - 06/07）

予想 192.4万件 前回 195.6万件



22:00

パネッタ伊中銀総裁、イベント出席



23:30

米週間石油在庫統計

独連銀総裁、仏中銀総裁、伊中銀総裁、オランダ中銀総裁、スペイン中銀総裁、ポルトガル中銀総裁、イベント出席



19日

0:00

レーンECBチーフエコノミスト、会議出席



0:15

マックレム加中銀総裁、会議「関税、貿易、雇用、インフレ」出席



1:40

マックレム加中銀総裁、記者会見



3:00

FRB政策金利(FOMC)（6月）

予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)

予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)



米FOMC声明、経済見通し（SEP）公表



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



5:00

対米証券投資（4月）

予想 N/A 前回 1618.0億ドル



6:30

ブラジル中銀政策金利（6月）

予想 14.75% 前回 14.75%



※予定は変更されることがあります。

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