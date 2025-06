スタートアップのための“資金調達特化ラウンジ”がIVS2025に誕生！NIKKEI THE PITCHが「Funding Lounge」をプロデュース【IVS2025】

2025年7月2日(水)〜4日(金)の3日間に渡り京都で開催される日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2025」の地下1Fフロアにて、「Funding Lounge powered by NIKKEI THE PITCH」が新設される。全体プロデュースは日本経済新聞社のスタートアップ支援プロジェクト「NIKKEI THE PITCH(NTP)」、ディレクションはStartPassの小室直也氏が務める。

本ラウンジは、大企業などの投資家とスタートアップに、超効率的な資金調達/事業提携を促進するエリアを目指す。参加投資家の皆様に、事前に投資対象・領域をNTPのサイト( https://pitch.nikkei.com/ )に登録・掲載する。当日はサイトに加え、各所に掲出することで、投資家・スタートアップ両者とも、事前に双方について理解を深め、具体的な提案が可能になる。基本的な商品開発(PMF)を終え、事業会社との連携でさらに成長を目指すスタートアップと、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)ほか企業の新規事業責任者、キャピタリスト達との壁打ち、テーマ別ネットワーキング、自由な交流──。大規模カンファレンスでの偶然の出会いを生かしつつ、効率的な出会いを創出する。<開催概要>企画名:Funding Lounge powered by NIKKEI THE PITCH日程:2025年7月2日(水)〜7月4日(金)※IVS2025と同日程会場:IVS2025 地下フロア(B1F)対象:PMF終了、シリーズA以降を中心としたスタートアップ幹部スタートアップへの資金出資・協業を目的とするCVC担当者スタートアップとの事業連携を目的とする事業会社の新規事業担当者スタートアップへの資金出資を目的とするベンチャーキャピタリストコンテンツパートナー:NIKKEI THE PITCHディレクター:小室直也(株式会社StartPass)■コンセプトと背景昨年のIVSでは「VCラウンジ」を設け、独立系VCを中心にスタートアップの資金調達を促すエリアとして好評を博した。今年は「NIKKEI THE PITCH」主導のもと、CVC・事業会社の新規事業担当にも対象を広げる。起業家とVC・投資家だけでなく、大企業との"事業連携"や"協業"も見据えた、より広範囲での機会提供を目指す。本ラウンジでは、単なるネットワーキングに留まらず、スタートアップが壁打ち・メンタリングを通じて直接ピッチし、次の資金調達や事業成長につなげられる実践の場を提供する。■特徴と構成「NIKKEI THE PITCH」との連携投資家は事前に、NTPサイトに自社の基本的な情報を登録。スタートアップは面談前に"予習"することができ、より実現可能性の高い提案をすることが可能。イベント前、最中はもちろん、イベント後も自社の継続的な露出が可能。情報登録のフォームはこちら:https://x.gd/6cBdK※投資家の皆様、よりよいマッチングのため、ご協力をお願いいたします。■ 1. 壁打ちエリア(Kabeuchi)VCやCVCのキャピタリスト、事業会社のオープンイノベーション担当者が常駐事業の方向性や協業可能性について具体的な会話が可能参加する投資家の情報はNIKKEI THE PITCH( https://pitch.nikkei.com/ )で予習■ 2. ミートアップエリア(Meetup)自由な立ち話・名刺交換が可能 ※一部チケット種別等の制限があるテーマ別ネットワーキングを開催(例:AI、ヘルスケア、プレシードなど)同じ関心領域や資金調達ステージの起業家・投資家が偶然ではなく"意図的"に出会える構造を実現[ 本エリアの特長 ]・目的を明確にしたコミュニケーションによる、事業連携の実現性アップ・偶発的なネットワーキングの創出・迷ったらこちらへ!"とりあえず行けば何かが見つかる"居場所としての機能NIKKEI THE PITCHとは「NIKKEI THE PITCH」は、日本経済新聞社が手がけるスタートアップ支援プロジェクト。スタートアップ、アトツギベンチャー、ソーシャルビジネス起業家など、次世代の挑戦者に向けて、日経のメディアを通じて有益な情報を発信し、ビジネスの成長を後押ししている。さらに、ピッチイベントやアクセラレータープログラムを通じて、挑戦する人々の可能性を広げる機会を提供している。CVCや支援企業との連携を通じて、オープンイノベーションの創出にも積極的に取り組み、全国各地で多様なプレイヤーがつながるネットワークづくりを進めている。経済産業省「J-Startup」や中小企業庁、有力自治体との協力により、地域発スタートアップの発掘・育成にも注力。勉強会や交流会などを通じて、金融機関やVCとの接点を創出し、起業家や学生の挑戦を支えるとともに、関わるすべての人と次世代を築くエコシステムの形成に貢献していく。■CVC/オープンイノベーション企業の掲載イメージ[企業一覧ページ][個別企業ページ][NTPトップページ]IVS2025の概要IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンス。2025年は「Reshape Japan with Global Minds」を掲げ、ネットワーキング、ピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD」、300社以上が出展する「IVS Startup Market」、セッション、サイドイベントなどを通じて、世界の潮流を取り入れながら、日本の次なる姿を共創する。7月5日(土)には次世代育成プログラム「IVS Youth」を開催し、小中高生へアントレプレナーシップを拡張する。京都の歴史と最先端技術が交差する場で、日本の未来を共に"Reshape(再構築)"しよう。正式名称:IVS2025日程メインイベント:2025年7月2日(水)〜4日(金)IVS Youth:2025年7月5日(土)場所:京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他主催:IVS KYOTO実行委員会 (Headline Japan / 京都府 / 京都市)公式サイト:https://www.ivs.events/公式SNS:https://x.com/IVS_Official■IVS KYOTO実行委員会についてIVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げていく。<構成団体>株式会社Headline Japan、京都府、京都市