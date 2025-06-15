甲府vs熊本 スタメン発表
[6.15 J2第19節](JITス)
※18:30開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 8 中山陸
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 13 村上千歩
FW 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 19 渡邉怜歩
MF 27 根岸恵汰
FW 28 神代慶人
監督
大木武
※18:30開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 8 中山陸
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 20 遠藤光
FW 13 村上千歩
FW 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
DF 24 李泰河
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 19 渡邉怜歩
MF 27 根岸恵汰
FW 28 神代慶人
監督
大木武