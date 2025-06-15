[6.15 J2第19節](JITス)

※18:30開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 8 中山陸

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 24 佐藤恵介

FW 49 ネーミアス

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 22 小出悠太

MF 6 小林岩魚

MF 20 遠藤光

FW 9 三平和司

FW 13 村上千歩

FW 29 大島康樹

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 14 塩浜遼

FW 16 松岡瑠夢

FW 18 半代将都

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

DF 24 李泰河

MF 7 竹本雄飛

MF 10 古長谷千博

MF 19 渡邉怜歩

MF 27 根岸恵汰

FW 28 神代慶人

監督

大木武