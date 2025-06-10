¹âÃÎ¤¬¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥ºDF¾®ÎÓÞ¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¾¡Íø¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï10Æü¡¢¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)¤ÎDF¾®ÎÓÞ(26)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö13¡×¤òÃå¤±¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ØÆþÃÄ¡£2023Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡CÂçºåU-18»þÂå¤Ë¤Ï2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆCÂçºåU-23¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£J3ÄÌ»»13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDF¾®ÎÓÞ
(¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤¸¤å¤ó)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯5·î7Æü(26ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÂçºåÉÜ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
189cm/80kg
¢£·ÐÎò
CÂçºåU-15-CÂçºåU-18-´ØÀ¾³Ø±¡Âç-¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)-¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
¢£½Ð¾ìµÏ¿¢¨¹ñÆâ¥¯¥é¥Ö½êÂ°»þ
J3¥ê¡¼¥°:13»î¹ç2ÆÀÅÀ(CÂçºåU-23/2¼ïÅÐÏ¿)
Å·¹ÄÇÕ:
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ê¡¼¥° ¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÞ¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¾¡Íø¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ØÆþÃÄ¡£2023Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡CÂçºåU-18»þÂå¤Ë¤Ï2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆCÂçºåU-23¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£J3ÄÌ»»13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üDF¾®ÎÓÞ
(¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤¸¤å¤ó)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯5·î7Æü(26ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÂçºåÉÜ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
189cm/80kg
¢£·ÐÎò
CÂçºåU-15-CÂçºåU-18-´ØÀ¾³Ø±¡Âç-¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)-¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
¢£½Ð¾ìµÏ¿¢¨¹ñÆâ¥¯¥é¥Ö½êÂ°»þ
J3¥ê¡¼¥°:13»î¹ç2ÆÀÅÀ(CÂçºåU-23/2¼ïÅÐÏ¿)
Å·¹ÄÇÕ:
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ê¡¼¥° ¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÞ¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¾¡Íø¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×