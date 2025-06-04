【ダウンロード版セール】 6月4日～ 開催中

　バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて6月4日よりダウンロード版セールを開催している。開催期間はPS Storeが6月18日、ニンテンドーeショップが6月29日まで。

　本セールでは、「ドラゴンボール ゼノバース2」や「スーパーロボット大戦30」など、合計70タイトル以上のダウンロード版ゲームが対象タイトルとしてラインナップしており、最大78％OFFで購入できる。

　なお、プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なる。詳細はセール公式サイトより確認できる。

□セール公式サイト

PS Store

セール期間：6月4日（水）～ 6月18日（水）

セール対象：PS5／PS4

「ドラゴンボール ゼノバース2アルティメットエディション」

販売価格：9,900円⇒【30％OFF】セール販売価格：6,930円

「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」

販売価格：6,490円⇒【25％OFF】セール販売価格：4,867円

など

セール対象：PS4

「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」

販売価格：18,150円⇒【62％OFF】セール販売価格：6,897円

「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」

販売価格：3,850円⇒【40％OFF】セール販売価格：2,310円

「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition」

販売価格：11,000円⇒【50％OFF】セール販売価格：5,500円
⇒　PlayStation Plus加入者【55％OFF】セール販売価格：4,950円

「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」

販売価格：9,020円⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円

「GUNDAM VERSUS」

販売価格：9,020円⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円

など

ニンテンドーeショップ

セール期間：6月4日（水）～ 6月29日（日）

□セール特設ページ

セール対象：Nintendo Switch

「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」

販売価格：3,960円⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円

「ONE PIECE 海賊無双4」

販売価格：4,400円⇒【20％OFF】セール販売価格：3,490円

「ことばのパズル　もじぴったんアンコール」

販売価格：3,520円⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円

「スーパーロボット大戦T」

販売価格：9,460円⇒【57％OFF】セール販売価格：3,990円

「塊魂アンコール」

販売価格：3,520円⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円

など

　その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツがキャンペーン価格で配信されている。

(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST
(C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC
(C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T
(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY
(C)AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP
(C)創通・サンライズ
ACE COMBAT TM 7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.