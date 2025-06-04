バンナム、PS5/PS4/Switchダウンロード版セール開催中。「スーパーロボット大戦30」は最大62%OFFに
バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて6月4日よりダウンロード版セールを開催している。開催期間はPS Storeが6月18日、ニンテンドーeショップが6月29日まで。
本セールでは、「ドラゴンボール ゼノバース2」や「スーパーロボット大戦30」など、合計70タイトル以上のダウンロード版ゲームが対象タイトルとしてラインナップしており、最大78％OFFで購入できる。
なお、プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なる。詳細はセール公式サイトより確認できる。
□セール公式サイト
PS Store
セール期間：6月4日（水）～ 6月18日（水）
セール対象：PS5／PS4
「ドラゴンボール ゼノバース2アルティメットエディション」
販売価格：9,900円⇒【30％OFF】セール販売価格：6,930円
「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」
販売価格：6,490円⇒【25％OFF】セール販売価格：4,867円
など
セール対象：PS4
「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」
販売価格：18,150円⇒【62％OFF】セール販売価格：6,897円
「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」
販売価格：3,850円⇒【40％OFF】セール販売価格：2,310円
「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition」
販売価格：11,000円⇒【50％OFF】セール販売価格：5,500円
⇒ PlayStation Plus加入者【55％OFF】セール販売価格：4,950円
「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」
販売価格：9,020円⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円
「GUNDAM VERSUS」
販売価格：9,020円⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円
など
ニンテンドーeショップ
セール期間：6月4日（水）～ 6月29日（日）
□セール特設ページ
セール対象：Nintendo Switch
「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」
販売価格：3,960円⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円
「ONE PIECE 海賊無双4」
販売価格：4,400円⇒【20％OFF】セール販売価格：3,490円
「ことばのパズル もじぴったんアンコール」
販売価格：3,520円⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円
「スーパーロボット大戦T」
販売価格：9,460円⇒【57％OFF】セール販売価格：3,990円
「塊魂アンコール」
販売価格：3,520円⇒【50％OFF】セール販売価格：1,760円
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツがキャンペーン価格で配信されている。
(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST
(C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC
(C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T
(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY
(C)AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP
(C)創通・サンライズ
ACE COMBAT TM 7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.