ウェスティンホテル横浜に、インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」がオープン。

港街横浜にて、地元食材を使用したグローバルな食体験が提供されます!

ウェスティンホテル横浜 ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」オープン

「PACIFIC TABLE」エントランスイメージ

オープン日:2025年7月3日(木) ※朝食の営業は2025年7月7日(月)を予定

営業時間:

月曜日〜金曜日・ブレックファスト 6:30〜10:00・ランチ(90分制) 11:30〜14:00・デザートビュッフェ 15:00〜16:30土曜日〜日曜日・ブレックファスト 7:00〜10:00・ランチ(90分制) 11:30〜13:00/13:30〜15:00

料金:

平日・ブレックファスト 大人 5,000円(税・サ込)/お子さま 2,500円(税・サ込)・ランチ(90分制) 大人 6,900円(税・サ込)/お子さま 3,450円(税・サ込)・デザートビュッフェ 大人 6,500円(税・サ込)/お子さま 3,250円(税・サ込)土日祝・ブレックファスト 大人 5,000円(税・サ込)/お子さま 2,500円(税・サ込)・ランチ(90分制) 大人 8,500円(税・サ込)/お子さま 4,250円(税・サ込)

お盆期間限定スペシャルランチ&ディナービュッフェ(2025年8月9日(土)〜8月16日(土))営業時間:

ランチ(90分制) 11:30〜13:00/13:30〜15:00

ディナー(120分制) 17:30〜19:30/20:00〜22:00

お盆期間限定ランチ&ディナービュッフェ(ランチ・ディナー 同一):大人 9,000円(税・サ込)/お子さま 4,500円(税・サ込)

予約・問い合わせ:PACIFIC TABLE(〒220-0012 神奈川県 横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜 3階)

TEL 045-577-0870、Web

※お盆期間中はランチ・ディナーともにお子さま向けの料理が加わります

※お子さまの対象年齢は4〜12歳、3歳以下のお子さまは無料

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」に、新しいレストランがオープン。

2025年7月3日(朝食の営業は7月7日を予定)より、インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE(パシフィック・テーブル)」が営業を開始します!

「PACIFIC TABLE」内装イメージ

新レストラン「パシフィック・テーブル」では、太平洋への玄関港として長く栄え、日本と世界の架け橋である横浜港の歴史を美食で表現。

太平洋の果てしない水平線を意味する名前の通り、世界各国のさまざまな美食が味わえる、インターナショナル・ビュッフェスタイルのレストランです。

料理には、神奈川県の三浦半島や足柄、三崎漁港から仕入れた新鮮な地元食材をふんだんに使用。

各国のエッセンスを取り入れた多彩なメニューが、ビュッフェスタイルで楽しめます☆

「PACIFIC TABLE」デザートルームイメージ

ピンクを基調とした華やかな空間のデザートルームでは、海や横浜をイメージにした色とりどりのスイーツをラインナップ。

太平洋のスピリットを五感で味わい、開放的な空間で心地よいひと時が過ごせます!

横浜港の歴史を美食で表現し、世界各国の料理を楽しめるビュッフェ・レストランがニューオープン。

2025年7月3日よりオープンする、ウェスティンホテル横浜のビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」の紹介でした☆

