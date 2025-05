マクドナルドは、2025年5月28日(水)より“寄り道マック♡”キャンペーンの第2弾を開催!

「もものスムージー」、「もものミックスフルーツフラッペ」、そしてマカロンの販売開始以降初めてとなる“ハート型”の「ハートのマカロンストロベリー」を期間限定で販売します。

マクドナルド「もものスムージー/もものミックスフルーツフラッペ」

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部の店舗は除く)

※マクドナルド全2,990店舗中、2,489店舗で販売

販売期間:2025年5月28日(水)〜7月上旬

2025年4月より開始したキャンペーン“寄り道マック♡”の第2弾として、毎年人気の”ももシリーズ”が2025年も期間限定で登場!

この季節しか楽しめない、もも尽くしなスムージー・フラッペと、特別なマカロンをぜひマクドナルドに“寄り道”してお楽しみください。

※もも果汁とバナナ果汁あわせて2%使用

もものスムージー

価格:490円〜

「もものスムージー」は2015年に“McCafé by Barista(マックカフェバイバリスタ)”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品として登場。

黄桃、白桃、ネクタリンの3種類の桃果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉が入ったソースをトッピング。

口に入れた瞬間、白桃の上品な甘さと黄桃の濃厚な甘さ、ネクタリンのとろける甘酸っぱさが合わさった奥深くジューシーな味わいが広がります。

ごろっとした白桃の果肉が桃の香りを一層引き立て、一杯で桃の味わいを存分に楽しむことができるスムージーです。

もものミックスフルーツフラッペ

価格:500円〜

ミックスジュースのようなフルーティーでコクのある味わいが楽しめる、初夏にぴったりな新作「もものミックスフルーツフラッペ」

桃とバナナの果汁をブレンドしたミックスフルーツのフラッペドリンクに、ホイップクリームと、ごろっとした白桃の果肉が入ったソースをトッピングしました。

爽やかでフルーティーな中に練乳のコクを感じるどこか懐かしい味わいに、クリーミーでなめらかなホイップクリーム、白桃の果肉入りソースがマッチした、一体感のあるおいしさが楽しめます。

ハートのマカロンストロベリー

価格:190円〜

かわいいハート型のマカロン。

アーモンドが練りこまれたサクふわ生地に、いちごとホワイトチョコを使用したクリーミーで甘酸っぱい味わいのフィリングをサンドしました。

見た目も味わいも楽しめる、ご褒美感あふれるこの時期だけの特別なマカロンです。

マック史上初!ハート型マカロン誕生までの道のり

見た目にもかわいいハート型マカロンですが、誕生までの道のりは容易ではありませんでした。

ハート型のマカロンを作る際に一番苦労したポイントはきれいな“ハート型”をつくることでした。

マカロンの外側部分をシェルというのですが、割れやすいというマカロンの特性からきれいな“ハート型”のシェルを作り出すことがとても難しく、開発担当者は何度も心がおれそうになったそうです。

しかし生地を流し込む工程や焼成条件などの詳細を細かく見直し調整していくことで、お客様にご満足いただける“ハート型”のシェルを安定して作り出すことができました。

シェルの問題が解決できたと思いきや、次は中身の部分である“フィリング”にも、さらなる困難が待ち受けていました。

フィリングには可愛らしい見た目のハート型にピッタリのストロベリーを合わせたいと考えていましたが、通常のマカロンと形状がことなるため、フィリングを充填する作業も、ハート型に合わせて再度検討する必要があり、試行錯誤を繰り返しました。

そんな様々な困難を乗り越え、ハート型のマカロンを皆さまにお届けできるまで、費やした年数はなんと2年!

広瀬すずさんと宮粼あおいさんが登場する新TVCM

2025年5月27日(火)から放映予定の新TVCMでは、McCaféのアンバサダーを務める広瀬すずさんと宮粼あおいさんが姉妹役として再び登場します。

PUFFYの名曲「これが私の生きる道」のご本人歌唱の替え歌に乗せ、期間限定のももシリーズを夕方に“寄り道マック♡”して楽しむお二人の仲睦まじい様子に注目です。

3種の桃果汁×ごろっと果肉!

マクドナルド「もものスムージー/もものミックスフルーツフラッペ/ハートのマカロンストロベリー」の紹介でした。

