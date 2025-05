東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて、千葉県の魅力を発信する期間限定イベント「千葉の食と文化を満喫フェア」を開催。

期間中、地元・千葉県の食材を使用したメニューが、館内2つのレストランに登場します!

ホテルオークラ東京ベイ「レストラン フォンタナ/和食レストラン 羽衣」千葉の食と文化を満喫フェア

開催期間:2025年6月2日(月)〜6月30日(月)

※和食レストラン 羽衣は2025年6月17日(火)・6月18日(水)のみ開催

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの「ホテルオークラ東京ベイ」が「千葉の食と文化を満喫フェア」を開催。

期間中は、館内の2つのレストランで千葉県素材にこだわった料理が提供されます☆

広く豊かな大地の幸と、三方を囲む海の幸に恵まれる千葉県は、食の宝庫と呼ばれる場所。

「千葉の食と文化を満喫フェア」では、シェフ自らが千葉県各地に足を運び、生産者たちと触れ合いながら厳選した素材を贅沢に使ったメニューが登場します。

「レストラン フォンタナ」では、千葉県産の食材をふんだんに使ったランチとディナーを提供。

また、千葉県香取市佐原町で醸造されている小江戸佐原ビール(クラフトビール)の「INOU 白」「INOU 黒」も楽しめます!

「和食レストラン 羽衣」では、2日間限定の特別賞味会を開催。

房総で採れた新鮮な食材と料理長が厳選した食材を使った、特別な会席料理が用意されます☆

レストラン フォンタナ「シーズナルセレクトランチ 〜Saveurs de Chiba (サヴール・ド・チバ)〜」

提供時間:12:00〜14:00(L.O.14:00)

料金:1人 2,800円(税・サ込)〜/土・日 3,800円(税・サ込)〜

問い合わせ:TEL 047-355-3345

「シーズナルセレクトランチ 〜Saveurs de Chiba (サヴール・ド・チバ)〜」は、前菜からデザートまで、すべての料理に千葉県の食材を使用。

コース仕立てのランチメニューで、優雅なひとときを楽しめます☆

レストラン フォンタナ ディナーコース「Bon appetit Chiba (ボナペティ チバ)」

提供時間:17:00〜21:30(L.O.20:30)

料金:1人 9,000円(税・サ込)

問い合わせ:TEL 047-355-3345

夜には、千葉県産の食材をたっぷり使ったディナーコース「Bon appetit Chiba (ボナペティ チバ)」がラインナップ。

ほどよい霜降りと柔らかな赤身肉の食感が楽しめる「しあわせ絆牛」を使ったメインディッシュを、追加料金(1,500円)で選択できます!

レストラン フォンタナ ランチ・ディナー「千葉県産水郷赤鶏の黒アヒージョ」

提供機関:2025年6月1日(日)〜8月31日

提供時間:12:00〜14:00(L.O.14:00)、17:00〜21:30(L.O.20:30)

料金:1人 4,200円(税・サ込)

問い合わせ:TEL 047-355-3345

※3日前までの要予約(WEB予約のみ)

下総醤油を加えた黒アヒージョシリーズに、2025年6月1日からは「千葉県産水郷赤鶏の黒アヒージョ」が登場。

2025年8月31日までの期間限定で、ランチ・ディナーどちらの時間帯にも提供されます☆

和食レストラン 羽衣「房総悠味(ぼうそうゆうみ)」

開催日:2025年6月17日(火)、6月18日(水)

提供時間:昼の部 12:30(受付12:00)、夜の部 18:00(受付17:30)

料金:1人 13,000円(消費税・サービス料込)

問い合わせ:TEL 047-355-3346

※7日前までの要予約

「和食レストラン 羽衣」では、2日間限定の特別賞味会「房総悠味(ぼうそうゆうみ)」を開催。

穴子や果物など、房総で採れた新鮮な食材と料理長が厳選した食材を組み合わせた、特別な会席料理が提供されます!

千葉県の豊かな食材を使った、こだわりの料理を館内2つのレストランで提供。

ホテルオークラ東京ベイの「千葉の食と文化を満喫フェア」は、2025年6月2日〜6月30日まで開催です!

