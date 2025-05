くら寿司にて「にじさんじ」とのコラボキャンペーンの開催が決定!

各ユニットのメンバーの好物を使用したオリジナルメニューのほか、「ビッくらポン!」にオリジナルグッズが登場します☆

くら寿司×「にじさんじ」コラボキャンペーン

キャンペーン開始日:2025年5月16日(金)〜

実施店舗:全国のくら寿司

※「くら寿司 大阪・関西万博店」、「無添蔵」を除く

回転寿司チェーン「くら寿司」が、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」とのコラボキャンペーンを開催!

「にじさんじ」の人気ユニットである「SMC組 (すめしぐみ)」「3SKM」「メイフ」とのコラボキャンペーンが実施されます。

コラボメニューとして、メンバーの好きな食べ物をそれぞれ組み合わせた「SMC組 まぐろ&サーモンのカルパッチョ寿司」「3SKM マッケンチーズバーガー」「メイフ いちご・オ・レ」といった寿司メニューやサイドメニューが期間限定で登場。

また、「ビッくらポン!」にもオリジナルグッズが登場するほか、オリジナルグッズキャンペーンも実施されます!

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクト。

各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。

現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活躍中です!

コラボキャンペーン期間中、今回のコラボメンバーによるコラボ配信も予定されています。

「にじさんじ」ファンにはたまらない、くら寿司オリジナルの限定コラボグッズが手に入る貴重なこの機会です、

SMC組 まぐろ&サーモンのカルパッチョ寿司

価格:250円

販売期間:2025年5月16日(金)〜6月22日(日)

持ち帰り:不可

SMC組(すめしぐみ)の「葉加瀬冬雪」、「加賀美ハヤト」、「夜見れな」の好物である「まぐろ」「いくら」「オニオンサーモン」を組み合わせたメニュー。

ソースには酸味と甘みのある合わせ酢やオリーブオイルを使用し、カルパッチョ風に仕上げられています。

3SKM マッケンチーズバーガー

価格:400円

販売期間:2025年5月16日(金)〜6月22日(日)

持ち帰り:不可

3SKMの「榊ネス」、「北見遊征」、「魁星」の好物である「ハンバーガー」「ハンバーグ」を組み合わせたメニュー。

肉の旨みがぎゅっと詰まったハンバーグはあえてバンズより一回り大きくしてあり、存在感を出しています。

また、マカロニに濃厚チーズを絡めた“マッケンチーズ”にブラックペッパーを合わせることで、チーズのコクとブラックペッパーのピリッとした刺激、ハンバーグの旨みが合わさり、バランスの取れた食べ応え抜群の一品となっています☆

メイフ いちご・オ・レ

価格:380円

販売期間:2025年5月16日(金)〜6月22日(日)

持ち帰り:不可

メイフの「イブラヒム」、「フレン・E・ルスタリオ」の好物である「いちご」を用いたメニュー。

つぶつぶいちごソース、牛乳などを合わせたいちご・オ・レになっており、いちごのつぶつぶ食感を楽しむことができます。

トッピングにはイチゴクリームとラズベリー顆粒を使用し、混ぜることでクリーミーな味わいにほどよい酸味がアクセントになっています。

「ビッくらポン!」で当たる!くら寿司×「にじさんじ」オリジナルグッズ

実施期間:2025年5月16日(金)〜6月22日(日)

※無くなり次第終了

また、店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるか、「スマホで注文」を税込み550円利用するごとにゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」の景品にもオリジナルグッズが登場。

傘などに付けて楽しめる、かわいらしいデフォルメイラストをあしらった“めじるしチャーム”や、各キャラクターを並べてつなげられる“アクリルスタンド”、人気キャラクターが描かれた“缶バッジ”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がラインナップされます。

めじるしチャーム

種類:全8種

傘などに付けると目印になってくれるキュートなチャーム。

各キャラクターがぶら下がっているようなデザインでユニークです☆

アクリルスタンド

種類:全8種

スタンドをつなげて飾れるアクリルスタンド。

たくさん集めたくなるグッズです☆

缶バッジ

種類:全8種

推しをゲットしたい缶バッジ!

各キャラクターがおしゃれにデザインされています。

くら寿司×「にじさんじ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

2,500円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施!

第1弾(5月16日(金)〜)、第2弾(5月30日(金)〜)、第3弾(6月13日(金)〜)の計3回にわたり、人気キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやクッションチャーム、ラバーコースターが、数量限定でもらえます☆

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外)

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

【第1弾】クリアファイル

実施期間:2025年5月16日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

プレゼント数:合計で先着30万名限定

くら寿司Tシャツをおしゃれに着こなすキャラクターたちが描かれたクリアファイルです。

数量限定の貴重なグッズとなっています☆

【第2弾】クッションチャーム

実施期間:2025年5月30日(金)〜無くなり次第終了

種類:全8種

プレゼント数:合計で先着30万名限定

各キャラクターがミニキャラになって描かれた、かわいいクッションチャーム!

カバンなどにぶら下げて使える、ボールチェーン付きです。

【第3弾】ラバーコースター

実施期間:2025年6月13日(金)〜無くなり次第終了

種類:全8種

プレゼント数:合計で先着30万名限定

カラフルなラバーコースター。

家で活躍してくれる、かわいいグッズです☆

「にじさんじ」人気ユニットによるコラボ配信実施!

URL:https://www.youtube.com/@Kura_Sushi_178news

今回のくら寿司とのキャンペーンの紹介やお寿司の紹介など、コラボユニットによる配信がYouTubeにて行われる予定です。

また、くら寿司公式社員Youtubeチャンネル「178イナバニュース」を配信している稲葉さんも、その配信に出演する予定!

詳細はくら寿司の公式SNSやホームページにて告知されます。

人気VTuberグループのオリジナルメニューやグッズが目白押しの楽しいコラボキャンペーン!

くら寿司×「にじさんじ」コラボキャンペーンは、2025年5月16日(金)より全国のくら寿司にて開催されます。

