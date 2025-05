ソフトクリームの「白いパフェ」や「けずりバターパンケーキ」が絶品！「よつ葉乳業」アンテナショップ（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「恵比寿ガーデンプレイス」内にオープンした「よつ葉乳業」初のフルコンテンツ型アンテナショップ。よつ葉乳業の乳製品を使用したパフェやパンケーキなどを味わうことができます。

よつ葉ミルクプレイス(東京・恵比寿)

2024年7月、「恵比寿ガーデンプレイス」内に、よつ葉乳業初のフルコンテンツ型アンテナショップ「よつ葉ミルクプレイス」がオープンしました。酪農生産者との交流イベントなどを通して、北海道外の人でもよつ葉乳業の魅力や北海道の酪農について知ることができる、新たなコミュニケーションの場を目指しているそう。

真っ白な店内は「乳」をイメージ 写真:お店から

同店のある「恵比寿ガーデンプレイス」は、恵比寿駅から交通アクセスが良く、オフィス、ホテル、住宅、文化施設が混在する緑あふれる複合都市型の施設。多くのお客様に日常的に愛される店舗づくりができると感じ、出店を決めたそう。

店内はナチュラルな温かみのある内装で、「乳」をイメージできる白を基調とし、窓際には白樺や雪をイメージした丸い照明を設置して北海道らしさを表現。車椅子やベビーカーでも入店しやすい空間なのもうれしいポイントです。

よつ葉の白いパフェ ミルクプレイスVer. 1,400円 写真:お店から

看板メニューの「よつ葉の白いパフェ ミルクプレイスVer. 」1,400円は、よつ葉ソフトクリーム、生クリーム、ヨーグルト、クリームチーズ、発酵バターアイスなど、よつ葉製品のおいしさをまっすぐに味わえるパフェ。グラスの底から現れるブランマンジェのとろけるような優しい食感がたまりません。

パフェは他にも「苺と木苺のミルフィーユパフェ」1,500円、「バナナチョコパフェ」800円など、可愛らしいビジュアルのパフェが揃います。

よつ葉のふんわりけずりバターパンケーキ てん菜糖蜜添え 1,200円 写真:お店から

また「よつ葉のふんわりけずりバターパンケーキ てん菜糖蜜添え」1,200円も人気メニューのひとつ。 もっちりと焼き上げたパンケーキによつ葉バターを贅沢にあしらい、やわらかく溶けたバターの塩味とてん菜糖の蜜の優しい甘さがマッチする一品。

パンケーキはバターを作る際に出る「バターミルク」を粉末にしたバターミルクパウダーを使用した「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス」を使用。しっとりとした口溶けの軽いパンケーキは、生クリームと相性抜群です。

お得なランチセットがおすすめ 写真:お店から

よつ葉乳業の牛乳やクリーム、チーズをふんだんに使用したフードもラインアップ。北海道産の牛豚合い挽き肉で作ったハンバーグに、特製チーズソースとデミグラスソースを合わせた「北海道産合い挽き肉のデミグラスハンバーグ とろけるチーズソース」1,750円や、「特選よつ葉4.0牛乳」にウニを合わせた贅沢なホワイトソース「ウニ香る魚介のクリームドリア」1,880円、よつ葉バターミルクパウダーをたっぷり使った、スパイス香る「バターミルクチキンカレー」1,400円など、よつ葉製品を楽しめるメニューがそろいます。

「よつ葉バターのクロワッサン」320円 写真:お店から

同店にはよつ葉製品を取り扱う物販コーナーもあり、店内で粉から生地を作り、焼き上げているパンも購入できます。よつ葉牛乳とよつ葉の生クリームだけでこね上げたリッチな「よつ葉のミルク食パン」500円や、よつ葉発酵バターをたっぷり使った「よつ葉のクロワッサン」320円、チーズが入った甘くてしょっぱい、新感覚のメロンパン「ちーめろ」280円などのパンは、手土産にもおすすめ! よつ葉乳業の魅力を詰め込んだよつ葉乳業初のフルコンテンツ型アンテナショップ「よつ葉ミルクプレイス」で、北海道ならではのおいしさを楽しんでみてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

よつ葉の白いパフェ ミルクプレイスVer. 1,400円 出典:S.S.JJさん

『今回は特に人気の「よつ葉の白いパフェ ミルクプレイスVer」と「よつ葉のふんわりけずりバターパンケーキ」をいただきましたが、どちらも想像以上の美味しさと美しさを誇っていました。

まず、「よつ葉の白いパフェ」は、その見た目からして洗練された美しさを感じさせます。真っ白なソフトクリームがグラスにたっぷりと盛られ、上品なチョコレートのプレートがアクセントとして飾られており、シンプルながらも高級感が漂います。一口食べると、濃厚でクリーミーなミルクの風味が口いっぱいに広がり、舌の上でとろけるような感覚がたまりません。(略)

また、「よつ葉のふんわりけずりバターパンケーキ」も絶品でした。このパンケーキは、ふんわりとした生地に薄く削ったバターがたっぷりとトッピングされており、見た目にも美しい一皿です。パンケーキの上に重なったバターは、口に入れると体温で溶け、ほんのりとした塩味が生地の甘みを引き立ててくれます。添えられたてん菜糖蜜は自然な甘さで、バターの塩気と絶妙にマッチし、優雅で贅沢な味わいを楽しむことができます。生地は驚くほど軽く、ふわふわとした食感が特徴で、何枚でも食べられそうなほどです。

店内は、北海道の自然を感じさせるような温かみのあるインテリアでまとめられており、ゆったりとした空間の中でリラックスしながらスイーツを楽しむことができます。スタッフの対応も丁寧で、こちらの要望に対しても笑顔で対応してくれるなど、おもてなしの心が感じられる接客が魅力的です。メニューにはミルクを使用したドリンクや軽食も充実しており、北海道の恵みを感じられるラインナップが揃っています。

「よつ葉ミルクプレイス」は、ただのカフェではなく、北海道の豊かな自然が生み出した乳製品の魅力を存分に楽しめる特別な場所です。ミルクの美味しさにこだわるすべての方におすすめしたい、極上のスイーツ体験がここにあります』(S.S.JJさん)

北海道産合い挽き肉のデミグラスハンバーグ とろけるチーズソース ランチセット 1,880円 出典:あっぴーグルメさん

『ランチで伺いました。

(略)

とっても可愛い店内!

ランチで伺いましたが、パフェも食べたいなーと思いメニューを見ていたら小さいパフェが!

ランチにセットだと600円でした。

ランチセットのデミグラスチーズハンバーグ\1380と

よつ葉の小さな白いパフェ\600を注文!

ハンバーグは肉が、ぎゅっと詰まっていて

美味しかったし、チーズもかかっていて大満足のランチでした。

パフェは、よつ葉のソフトクリームに

ヨーグルトも入っていてさっぱり頂けました。

食後はコーヒー、カフェオレなど選べて

ゆっくりできました!』(あっぴーグルメさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆よつ葉ミルクプレイス住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス タワー棟 B1FTEL : 03-5422-7272

文:佐藤明日香

