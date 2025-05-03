ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¸Þ½½È¨¤¬ÅðÎÝ»þ¤ËÉé½ý¤«¡¡¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤ËÅÝ¤ì¤³¤à¡Ä¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¸òÂå
ÅðÎÝ¤ÇÉé½ý
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à ¡¼ À¾Éð¡Ê3Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¤¬3Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¡¢5²ó¤ËÆóÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤ËÂ¤òÉé½ý¤·¡¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó2»à¤«¤éÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£Â³¤¯ËüÇÈ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤«¤éÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤¬°ï¤ì¤ÆÁöÎÝÃæ¤Î¸Þ½½È¨¤ÎÆ¬ÉÕ¶á¤ò¤«¤¹¤á¡¢³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æº¸µÓ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢Â¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸òÂå¡£¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬ÂåÁö¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢Î¦¾å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ï¥¡¼¥àÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Î½ÓÂ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î94»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤Ï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.143¡¢2ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë