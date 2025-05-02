SAY MY NAME¡¢¥á¥ó¥ÐーHITOMI¤ÎÊì¹»¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º³®Àû¥é¥¤¥Ö¡ªÆÍÁ³¸½¤ì¤¿²¸»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ËÎÞ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ØM-ON! SPECIAL¡ÖSAY MY NAME¡×～produced by JAEJOONG～¡Ù5·î5Æü¤ËÊüÁ÷¡ª
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë JAEJOONG¡Ê¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¢SAY MY NAME¡Ê¥»¥¤¥Þ¥¤¥Íー¥à¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤¬¡¢MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ë¤Æ5·î5Æü23»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
SAY MY NAME¤Ï¡¢IZ*ONE¡¢AKB48½Ð¿È¤Î HITOMI¡Ê¥Ò¥È¥ß¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î MEI¡Ê¥á¥¤¡Ë¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤ÎKANNY¡Ê¥«¥Ëー¡Ë¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î SOHA¡Ê¥½¥Ï¡Ë¡¢DOHEE¡Ê¥É¥Ò¡Ë¡¢JUNHWI¡Ê¥¸¥å¥Ë¡Ë¡¢SEUNGJOO¡Ê¥¹¥ó¥¸¥å¡Ë¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿7¿ÍÁÈ¡£2024Ç¯10·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAY MY NAME¡Ù¤Ç´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢SAY MY NAME¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎHITOMI¤ÎÊì¹»¤òË¬¤ì¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¡£¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2nd EP¡ØMy Name Is¡Ä¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³Ø¼Ë¤Ë³®Àû¤·¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿²¸»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ËÎÞ¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³ØÇ¯½¸²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÂÎ°é´Û¤Ø¥á¥ó¥Ðー¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¡¡Í½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ç¡¢3¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µーJAEJOONG¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¥Ç¥Ó¥åーÈëÏÃ¡¢MV»£±Æ¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢SAY MY NAME¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡ØM-ON! SPECIAL¡ÖSAY MY NAME¡×～produced by JAEJOONG～¡Ù
05/05¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:00～24:00
ºÆÊüÁ÷¡§05/21¡Ê¿å¡Ë22:00～23:00
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025..03.13 ON SALE¡¡¢¨´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü
EP¡ØMy Name Is¡Ä¡Ù
2025.04.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖShaLala (Japanese version)¡×
ÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.m-on.jp/program/detail/mon-special-say-my-name-2505/
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.m-on.jp/
SAY MY NAME OFFICIAL SITE
https://saymyname.jp/