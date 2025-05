SAY MY NAME¡¢¥á¥ó¥ÐーHITOMI¤ÎÊì¹»¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º³®Àû¥é¥¤¥Ö¡ªÆÍÁ³¸½¤ì¤¿²¸»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ËÎÞ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『M-ON! SPECIAL「SAY MY NAME」~produced by JAEJOONG~』5月5日に放送!

アーティスト・俳優として活躍する JAEJOONG(ジェジュン)がプロデュースする7人組ガールズグループ、SAY MY NAME(セイマイネーム)のオリジナル番組が、MUSIC ON! TV(エムオン!)にて5月5日23時に放送される。

SAY MY NAMEは、IZ*ONE、AKB48出身の HITOMI(ヒトミ)を中心に、日本人の MEI(メイ)、タイ出身のKANNY(カニー)、韓国出身の SOHA(ソハ)、DOHEE(ドヒ)、JUNHWI(ジュニ)、SEUNGJOO(スンジュ)の多国籍なメンバーで構成された7人組。2024年10月に1stミニアルバム『SAY MY NAME』で韓国デビューを果たした。

番組では、SAY MY NAMEが、メンバーのHITOMIの母校を訪れて開催したサプライズライブの模様に独占密着。リリースしたばかりの2nd EP『My Name Is…』を引っさげて、かつての学舎に凱旋し、突然現れた恩師との再会に涙…。

そして、学年集会が行われる体育館へメンバーがサプライズ登場! 予期せぬ出来事に驚愕する生徒の前で、3曲をスペシャルパフォーマンス。さらにプロデューサーJAEJOONGとの出会いやデビュー秘話、MV撮影、レコーディング時のエピソードなど、SAY MY NAMEの魅力をたっぷり深掘りしていく。

番組情報

MUSIC ON! TV(エムオン!)『M-ON! SPECIAL「SAY MY NAME」~produced by JAEJOONG~』

05/05(月・祝)23:00~24:00

再放送:05/21(水)22:00~23:00

リリース情報

2025..03.13 ON SALE ※韓国発売日

EP『My Name Is…』

2025.04.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ShaLala (Japanese version)」

