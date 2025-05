Ì¾Êª¡Ö¥¹¥Õ¥ì¡×¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â60ÉÃ¡Ä¡ª ·²ÇÏ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÏ·ÊÞ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊÅìµþ¡¦Çò¶â¹âÎØ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は白金高輪駅近くにオープンした群馬の老舗パティスリーの新ブランド。ここでしか味わえない作りたてスフレに夢中!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

ARTISAN LIEN(東京・白金高輪)

人気商品 写真:お店から

2025年3月、白金高輪駅4番出口から徒歩2分ほどの場所に「ARTISAN LIEN(アルティザン・リアン)」がオープンしました。手がけるのは群馬県の人気パティスリー「パティスリーリアン」。老若男女問わず幅広い層から愛され、現在では高崎市問屋町の本店のほか、高崎駅の中にも店舗を構えています。

2〜3年前より都内で催事活動を行い、ガトーショコラを中心にパティスリーリアンのスイーツを販売していたところ、リピーターが増え、都内でも買えるお店が欲しいとの声も多く、同店のオープンに至ったそう。

落ち着いた雰囲気の店内 写真:お店から

新店舗はカフェが併設されており、クラシックテイストの内装で落ち着いた雰囲気。客席は店内に10席とテラス席が4席で、Wi-Fiも完備されており、ゆったりとしたカフェタイムを過ごせます。

スフレ 写真:お店から

カフェの看板商品である「スフレ」1,200円は、オーダーを受けてからメレンゲを立て焼き上げられます。オーブンから出した瞬間からしぼみはじめるため、賞味期限は60秒! 焼きたてならではの香ばしい香りと、ふわふわなのにもっちり感もある不思議な食感が特徴です。

スフレに使用されるのは、香ばしくうまみの強いスペルト小麦。独特の風味が大きな魅力です。加糖による甘みをギリギリまで抑えることで、小麦粉本来の甘みをしっかりと感じられます。



フォンダンカカオ 写真:お店から

同じくオーダーを受けてから焼き上げられる「フォンダンカカオ」1,080円は、外はカリッと、中はとろっとした仕上がりの、焼きたてならではの至福のチョコレートスイーツです。

ぜひ一緒に注文してほしいのが、別添えの3種のトッピング(アイスクリーム・塩・クリーム)。あつあつのフォンダンカカオに冷たいアイスクリームをトッピングしたり、塩をパラッとのせたりと、味変しながらより一層楽しめます。

ショコラテリーヌ 写真:お店から

家でもフォンダンカカオを味わいたいという人には、同じ生地で作られる、テイクアウト商品の「ショコラテリーヌ」3,980円がおすすめ。冷やさず常温で食べることが推奨されており、口に入れるとねっとり濃厚なテリーヌが体温で溶けだしなめらかな口どけを堪能できます。「焼きたてのおいしさを届けたい」という思いから、毎朝焼き上げてから冷蔵や冷凍せずに提供されるそう。賞味期限は常温で3日間で、手土産にぴったりです。

タルトレット 写真:お店から

1人前サイズがうれしい「タルトレット」500〜540円は、アーモンドパウダーをふんだんに使った香り高いクリームダマンドを堪能できる逸品。あくまでも主役はクリームダマンドで、そこに酸味のあるベリー系のコンフィチュールや、チョコレート、ラムレーズンなどをほんのり合わせています。定番の「ラズベリー」をはじめ、シーズナル商品の「ストロベリー」「ラムレーズン」など、季節によってさまざまなフレーバーを展開していく予定だそう。

エンガディナー 写真:お店から

また、オープン当初から評判のくるみのお菓子「エンガディナー」330円は、サクサクとしたクッキー生地の中に、キャラメルヌガーを絡め、ザクザクとしたくるみの食感を楽しむスイスの伝統菓子です。店内でも味わえるほか、かわいらしい箱に入ったギフト用も。ほかにも「ガトーショコラギフト」1,840〜5,080円など、お中元やお歳暮、年末年始やバレンタイン、ホワイトデーなど季節のギフトとして重宝しそうな商品もそろっています。



厳選した食材と職人の手仕事から生み出される、添加物を極力抑えた安心安全でおいしいスイーツを提供する「ARTISAN LIEN」。店内でしか味わうことのできない、焼き立てスフレを体験しに足を運んでみてはいかがでしょう。手土産の選択肢としても、知っておいて損なしの新店です。

食べログレビュアーのコメント

スフレ 出典:てぃきーさん

『冷凍せずに提供される看板商品のショコラテリーヌは

トンカ豆の独特な甘い香りが広がる

上品な味わいと濃厚な食感が特徴で

チョコ好きにはぜひ食べてほしいスイーツでした。

奥にはクラシックで落ち着いた雰囲気が漂う

小さな喫茶スペースも併設されてて

店内でしか味わえない焼きたてのスフレを楽しむことができます。

ORDER

|| スフレ

|| ストロベリータルトレット

|| ラズベリータルトレット|ジャスミンティー

スフレはオーダー受けてから焼き上げるため

提供までに20分ほどかかりますが

奥深い味わいと甘い香りが感じられて

シンプルな食材だけで作られてると思えないほど

見た目も食感もびっくりするほど完璧でした』(てぃきーさん)

フォンダンカカオ 出典:Testarossaさん

『店内でスフレやフォンダンショコラ、テイクアウトで焼菓子を提供している。

席は店内に2名用のテーブルが5つ、店外にテラス席がある。

【FONDANT CACAT】(1,080円)

オーダー後に出来立てを提供するため、20分程度かかる。

トップにはスワンが描かれている。

陶器のカップは熱々。

上部表面はややカリ、生地はふんわり、中央はトロトロの幸せのフォンダンショコラ。

【ESPRESSO】(480円)

ややビター、やや酸味強め、後から甘味が追いかけてくる。

3時のおやつに温かいチョコが食べたくなったらここに来よう』(Testarossaさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ARTISAN LIEN住所 : 東京都港区白金1-14-3TEL : 080-5985-9689

文:佐藤明日香

