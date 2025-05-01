¡Ö²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡×5·î29Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª ÆÁÅç¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢¤â¤æ¡£¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¼¿¸¶Àã¿Í»á¤Î¿·ºîADV
¡¡¥Ö¥·¥íー¥É¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¤ÏWindowsÍÑ¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¡Ö²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬5·î29Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°25¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¯¿´¤È¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¡£´ë²è/¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼¿¸¶Àã¿Í»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó/¸¶²è¤ò¤µ¤¤¤Í»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´¡×¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¾¯Ç¯¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¼öëÇ¡×¤È¤ÎÀï¤¤¡¢¡Ö¿´¡×¤ò³Ø¤ÓÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Steam¤Ç¤Ï¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ¡£¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¸ø¼°X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡5·î10Æü¡¢11Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.28¡×¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤¬»²²Ã¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×¤Ë»²²Ã¡ª ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë»£±Æ¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤â
¡¡5·î10Æü¡¢11Æü¤Ë¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.28¡×¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤¬»²²Ã¡£¡Ö²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë»£±Æ¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤ä¡¢¾å¿ù¿¿±û¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæµ®»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾å¿ù¿¿±û¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæµ®»Ò¤µ¤ó¡¢À×ÉôÂÙ¹»á¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡¡¥Èー¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸ in¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó Vol.28¡×¤â5·î10Æü13»þ30Ê¬¤è¤ê³«ºÅ¡£¼çÂê²Î¤òÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡¡¥Èー¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸ in¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó Vol.28¡Û
Æü»þ¡§5·î10Æü13»þ30Ê¬～14»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡§Î¾¹ñ¶¶À¾¸ø±à¥¹¥Æー¥¸¡ÊÆÁÅç»Ô¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§¾å¿ù¿¿±û¡¢ÅÄÃæµ®»Ò¡¢À×ÉôÂÙ¹¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ÖDREAMSCAPE#3¡×¤Ç»îÍ·²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡5·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Î¥Ù¥ë¥ª¥ó¥êー¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥àÅ¸¼¨²ñ¡ÖDREAMSCAPE#3¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡×¤Î»îÍ·²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥²ー¥à¤ò»îÍ·¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¡ÖDREAMSCAPE#3¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÚDREAMSCAPE#3¡Û
Æü»þ¡§5·î24Æü14»þ～20»þ
²ñ¾ì¡§¡ÖLUMINE 0¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«¸ÞÃúÌÜ24ÈÖ55¹æ¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§1,500±ß¡ÊÁ°Çä¤ê·ô¡Ë/1,800±ß¡ÊÅöÆü¡Ë
(C)Frontwing (C)bushiroad