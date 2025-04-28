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https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/Drive_compatibility_policies
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byu/mightyt2000 insynology
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I've been keeping a list of things with have lost along the way (re: Synology tech withdrawals)
byu/Empyrealist insynology