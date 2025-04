「室町無頼」5月2日(金)からPrime Videoで独占配信

(C)2016 垣根涼介/新潮社 (C)2025「室町無頼」製作委員会

Prime Videoは、2025年5月に配信する注目作品のラインナップを発表した。5月は大泉洋主演の戦国アクション「室町無頼」を5月2日から、阿部寛主演のサスペンス映画「ショウタイムセブン」を5月30日から独占配信する。また5月5日には井上尚弥などが出場する「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」も独占ライブ配信する。

「室町無頼」は、日本の歴史で武士階級として初めて一揆を起こした室町時代の武士・蓮田兵衛の腐敗した権力との知られざる戦いをドラマチックに描いた作品。

大泉は主人公で剣の達人・蓮田兵衛を演じ、本格的な殺陣・アクションにも初挑戦した。兵衛に武術の才能を見出された才蔵はアイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜。

「ショウタイムセブン」5月30日(金)からPrime Videoで独占配信

(C)2025『ショウタイムセブン』製作委員会

「ショウタイムセブン」は、前代未聞の命懸け生放送をリアルタイム進行で描くサスペンス。突如発生した爆破事件の交渉人に指名された元人気キャスターの折本眞之輔(阿部)は、これを番組復帰のチャンスと捉え、生放送中のスタジオで犯人との中継を強行するが、要求は次第にエスカレートしていく。

「ゆきてかへらぬ」5月23日(金)からPrime Videoで独占配信

(C)2025「ゆきてかへらぬ」製作委員会

そのほか、大正時代の京都と東京を舞台に、複雑で歪な男女の三角関係と青春を描いた映画「ゆきてかへらぬ」も5月23日から独占配信。

「MEG ザ・モンスター2」5月15日(木)からPrime Videoで見放題独占配信

(C)2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

洋画作品では、巨大ザメ・メガロドン(通称MEG)の恐怖を描いたジェイソン・ステイサム主演の海洋パニックアクションシリーズの第2弾「MEG ザ・モンスター2」を、5月15日から見放題独占配信する。

マリアナ海溝の人類未踏の深海に潜り、かつて生態系の頂点に君臨し、絶滅したはずのMEGを目覚めさせてしまった海洋調査チームと潜水レスキューのプロであるジョナス・テイラーは、深海からビーチに襲来したどう猛で巨大なMEGの群れにどう立ち向かうのか。

そのほかAmazon Originalより「アナザー・シンプル・フェイバー」を5月1日16時から、「アセスメント ~愛を試す7日間~」を5月8日16時から独占配信。

アニメ作品では、5月24日から「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」を見放題独占配信する。

「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」5月5日(月・祝)にPrime Videoで独占ライブ配信

スポーツコンテンツでは、5月5日にボクシングの聖地・ラスベガスで「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」として行なわれる試合を独占ライブ配信。

4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥(大橋)対ラモン・カルデナス(アメリカ)と、WBO世界フェザー級タイトルマッチ、ラファエル・エスピノサ(メキシコ)対エドワード・バスケス(アメリカ)とのダブル世界戦、東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士(帝拳)とペドロ・マルケス(プエルトリコ)のフェザー級10回戦を配信する。

「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」5月14日(水)からPrime Videoで独占ライブ配信

(C) Avex Music Creative / BMSG

音楽コンテンツでは、7人組ダンス&ボーカルグループ「BE:FIRST」初となるドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」より、東京ドーム公演を5月14日から独占配信。5月2日にはIMP.の「IMPERIAL LIVE TOUR 2025」を独占配信する。

F1モナコGP、フォーミュラE東京大会もライブ配信。Prime Videoチャンネル

【DAZN】F1モナコグランプリ

FORMULA 1(R) images (C) Formula One World Championship Limited 2025

Amazon Prime Videoチャンネルでは、「DAZN」(月額4,200円)にて、5月23日~25日に行なわれるF1 第8戦モナコGPの模様を全セッションライブ&見逃し配信。モナコでのF1レースは、インディ500、ル・マン24時間レースと並んで“世界三大レース”のひとつに数えられており、F1とモナコを象徴する1戦となっている。

【J SPORTS】ジロ・デ・イタリア

(C)LaPresse

「J SPORTS」チャンネル(月額2,178円)では、5月9日からスタートするサイクルロードレース「ジロ・デ・イタリア」全21ステージをライブ配信。ツール・ド・フランスやブエルタ・ア・エスパーニャと並ぶ“グランツール”のひとつとなる大会で、累積獲得標高は昨年よりもおよそ10,000m高い52,500mで争われる。第1ステージは5月9日20時から。

【J SPORTS】フォーミュラE東京大会

(C)FIA Formula E

5月17日~18日には、電動フォーミュラーカーによる世界選手権「フォーミュラE」の東京ラウンドをライブ配信。東京ビッグサイトを取り囲むように設置される全長2.582kmの特別市街地コースを舞台に、昨年より加速力がアップし、四輪駆動、高速充電に対応した新型マシンによるレースが2日間連続開催される。

配信は、第8戦決勝レースが5月17日14時35分から、第9戦決勝レースが5月19日14時35分から。

2025年5月新着予定作品一覧

映画(日本)2025年5月1日(木) 「春画先生」2025年5月2日(金) 「母性」 「室町無頼」 ※独占配信2025年5月3日(土・祝) 「花腐し」2025年5月6日(火・振替休日) 「お母さんが一緒」2025年5月9日(金) 「誰よりもつよく抱きしめて」 ※独占配信 「無限の住人」2025年5月14日(水) 「早乙女カナコの場合は」 ※独占配信 「雪の花 ―ともに在りて―」 ※独占配信2025年5月23日(金) 「ゆきてかへらぬ」 ※独占配信2025年5月30日(金) 「ショウタイムセブン」 ※独占配信映画(海外)2025年5月1日(木) Amazon Original「アナザー・シンプル・フェイバー」(Another Simple Favor/アメリカ) ※午後4時から独占配信2025年5月8日(木) Amazon Original「アセスメント ~愛を試す7日間~」(The Assessment/アメリカ) ※午後4時から独占配信2025年5月9日(金) 「アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方」 ※独占配信2025年5月15日(木) 「MEG ザ・モンスターズ2」 ※見放題独占配信2025年5月29日(木) 「ブルービートル」 ※見放題独占配信2025年5月30日(金) Amazon Original「卒業旅行 in マヨルカ島」(Viaje De Fin De Curso: Mallorca/スペイン) ※午後4時から独占配信アニメ映画(日本)2025年5月24日(土) 「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」 ※見放題独占配信アニメ映画(海外)2025年5月1日(木) 「おさるのジョージ2/ゆかいな大冒険!」 「おさるのジョージ3/ジャングルへ帰ろう」 「おさるのジョージ4/王子でござーる!」テレビドラマ(日本)2025年5月4日(日・祝)23:09 開始 「いつか、ヒーロー」テレビドラマ(海外)2025年5月2日(金) 「Dr. HOUSE」シーズン1~72025年5月15日(木) Amazon Original「オーバーコンペンセイト ~イケメン男子の自分探し~」(Overcompensating/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信2025年5月20日(火) Amazon Original「モーターヘッズ」(Motorheads/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信2025年5月22日(木) Amazon Original「ナイン・パーフェクト・ストレンジャー」(Nine Perfect Strangers/アメリカ)シーズン2 ※午後4時から独占配信2025年5月29日(木) Amazon Original「ベター・シスター」(The Better Sister/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信テレビドラマ(アジア)2025年5月1日(木) 「天官の継承者ディン・ユンチー~秘宝と愛の物語」 「ミョヌラギ わが嫁たちの物語」2025年5月15日(木) 「シンデレラと4人の騎士<ナイト>」テレビアニメ(海外)2025年5月27日(火) Amazon Original「銀河系で2番目にイケてる病院」(The Second Best Hospital In The Galaxy/アメリカ)シーズン2 ※午後4時から独占配信ドキュメンタリー(海外)2025年5月8日(木) Amazon Original「オクトパス! ~未知なる生命体タコの世界~」(Octopus!/アメリカ)シーズン1 ※午後4時から独占配信2025年5月13日(火) Amazon Original「イ・スマン:キング・オブ・K-POP」(Lee Soo Man: King Of K-Pop/アメリカ) ※午後4時から独占配信バラエティー(日本)2025年5月2日(金) 「相席食堂」シーズン9バラエティー(海外)2025年5月23日(金) Amazon Original「ジェレミー・クラークソン 農家になる」(Clarkson's Farm /イギリス)シーズン4 ※午前9時から独占配信スポーツ2025年5月5日(月・祝) 「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」 ※独占ライブ配信2025年5月29日(木) 「ボクシングナビ~プレミアムラウンジ Vol.11」 ※独占配信音楽(日本)2025年5月2日(金) 「IMP.「IMPERIAL LIVE TOUR 2025」」 ※独占配信2025年5月14日(水) 「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」 ※独占配信